Удари США по ядерних об'єктах Ірану: оцінка розвідки та реакція Трампа

Про це повідомляє Reuters, разом з BBC та CNN з посиланням на джерела.

Згідно з попередніми оцінками американської розвідки, удари США по ядерних об’єктах Ірану не змогли знищити ядерну програму країни, а лише відтермінували її розвиток на кілька місяців. Дональд Трамп спростував цю інформацію, назвавши її фейковою. Про це повідомляють численні міжнародні новинні агентства.

Відзначається, що запаси збагаченого урану в Ірані залишилися недоторканими, а значна частина ядерної програми, що розташована глибоко під землею, могла бути лише тимчасово відкладена.

Оцінка була підготовлена Розвідувальним управлінням Міністерства оборони США та Пентагоном, ґрунтуючись на даних про бойові втрати, отриманих від Центрального командування США.

Джерела, знайомі з оцінкою, зазначають, що більшість іранських центрифуг залишилися цілими, а удари вплинули переважно на наземні споруди. Крім того, частина запасів збагаченого урану була переміщена перед атаками.

Білий дім підтвердив існування цієї оцінки, але заперечив її точність, назвавши попередні дані “абсолютно неправильними” і “спробою принизити” президента Трампа.

“Ця нібито “оцінка“ є відверто хибною та була класифікована як “цілком таємно“, але все ж була передана CNN анонімним невдахою низького рівня в розвідувальному співтоваристві.” – Кароліна Лівітт, прессекретарка Білого дому

У своєму дописі в Truth Social Трамп назвав “фейковими” новини про те, що удари США не знищили основні компоненти ядерної програми Ірану.

“Фейкові новини. CNN разом з New York Times, об’єдналися в спробі принизити один з найуспішніших військових ударів в історії. Ядерні об’єкти в Ірані повністю знищені.” – Дональд Трамп, президент США

22 червня США здійснили атаки на три ядерні об’єкти в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Трамп під час пресконференції заявив, що основною метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану, а атаковані об’єкти “були повністю знищені”.

Американський президент також попередив, що у разі відмови Тегерана від миру, майбутні удари можуть бути “набагато масштабнішими”. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив подяку Трампу за ці дії.

Водночас, заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які стали мішенню для атак США.

19 червня у Білому домі зазначили, що Трамп ухвалить рішення щодо ударів по Ірану протягом двох тижнів, залежно від переговорів з Іраном щодо його ядерної програми.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані вже були під прицілом Ізраїлю з початку атак на Іран 13 червня 2025 року.

Відповідь Ірану на удари США

23 червня Іран запустив понад 10 ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удари США. За інформацією ізраїльського чиновника, щонайменше 10 ракет було випущено в бік Катару, а одна – в бік Іраку.

Міністр оборони Катару повідомив, що системи протиповітряної оборони перехопили ракети, спрямовані на авіабазу Аль-Удейд, найбільший військовий об’єкт США на Близькому Сході.

Дональд Трамп відреагував на запуск ракет, назвавши це “дуже слабкою реакцією”, яку США “очікували” та “ефективно відбили”. Він також зазначив, що ніхто з американських військових не постраждав.