Іран завантажує морські міни в Перській затоці на тлі ударів США та Ізраїлю

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

У червні американська розвідка виявила, що іранські військові завантажували морські міни на судна в Перській затоці. Це викликало серйозне занепокоєння у США, оскільки існують побоювання, що Іран може спробувати заблокувати Ормузьку протоку у відповідь на удари Ізраїлю по своїх об’єктах. Інформацію про це надали джерела, близькі до ситуації.

За словами джерел, уряд США не виключає, що завантаження мін могло бути лише “хитрощами”. Іран міг підготувати ці міни, щоб створити враження про наміри закрити протоку, хоча насправді не планував цього робити.

“Завдяки блискучому виконанню президентом операції “Опівночний молот“, успішній кампанії проти хуситів та кампанії максимального тиску, Ормузька протока залишається відкритою, свободу судноплавства відновлено, а Іран значно ослаблений.” – посадовець Білого дому

Чиновники не розкрили, яким чином США дізналися про завантаження мін на іранських суднах, але, ймовірно, ця інформація була отримана через супутникові знімки або інші джерела.

Не було уточнено, коли саме відбулося завантаження мін під час повітряної війни між Ізраїлем та Іраном, а також чи були міни згодом розвантажені.

Згідно з даними 2019 року, Іран мав понад 5000 морських мін, які можна швидко розгорнути за допомогою швидкісних катерів, за оцінками Розвідувального управління оборони США.

Ормузька протока є єдиним морським шляхом, що з’єднує Перську затоку з відкритим океаном. Через цю протоку більшість нафти експортують Саудівська Аравія, ОАЕ, Кувейт та Ірак, переважно до Азії. Іран також експортує більшість своєї нафти через цю протоку, що теоретично обмежує його прагнення до її блокування. Крім того, Катар, один з найбільших експортерів скрапленого природного газу, відправляє майже весь свій газ через цю протоку.

22 червня, після атаки США на ядерні об’єкти Ірану, Меджліс ухвалив рішення про закриття Ормузької протоки, яка є критично важливою для експорту нафти. Хоча депутати досягли консенсусу, остаточне рішення залишається за Вищою радою національної безпеки Ірану.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдавши ударів по десятках цілей, включаючи об’єкти збагачення урану та військові об’єкти.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він підкреслив, що операція триватиме доти, поки завдання не буде виконано повністю.

Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило іранське державне інформагентство.

Також 13 червня Іран запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю у відповідь на удари. Після цього низка країн закрила свій повітряний простір.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН Іран офіційно звинуватив США у причетності до ударів Ізраїлю по своїй території. Вашингтон відкинув ці звинувачення і закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.

Удар США по ядерних об’єктах в Ірані

У ніч на 22 червня американська авіація атакувала три ядерні об’єкти в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану, а атаковані об’єкти “були повністю знищені”.

Трамп попередив, що у разі відсутності миру майбутні удари будуть “набагато масштабнішими”. Прем’єр-міністр Ізраїлю подякував Трампу за ці удари.

Водночас заступник політичного директора іранського державного телебачення повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти.

19 червня у Білому домі повідомляли, що Трамп ухвалить рішення щодо ударів по Ірану протягом двох тижнів, залежно від переговорів щодо ядерної програми.

Відповідь Ірану на атаки

23 червня Іран запустив понад 10 ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удари США по ядерних об’єктах. За словами ізраїльського чиновника, ракети були спрямовані в бік Катару та Іраку.

Міністр оборони Катару повідомив, що системи ППО перехопили ракети, спрямовані на авіабазу Аль-Удейд – найбільший військовий об’єкт США на Близькому Сході.

Президент США Дональд Трамп назвав запуск ракет “дуже слабкою реакцією”, яку США “очікували” і “ефективно відбили”. Він додав, що ніхто з американців не постраждав.