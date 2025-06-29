Удари США по ядерних об'єктах Ірану та їх наслідки

Про це газета The Washington Post із посиланням на джерела, обізнані із цим питанням.

Сполучені Штати Америки перехопили розмову між іранськими посадовцями, в якій обговорювалися наслідки атак на ядерні об’єкти Ірану. Виявилося, що ці наслідки виявилися менш руйнівними, ніж очікувалося. Про це повідомляє газета The Washington Post, посилаючись на джерела, які мають інформацію про ситуацію.

У своїх бесідах іранські чиновники зазначали, що удари США не були такими масштабними, як вони сподівалися, і намагалися з’ясувати причини цього. Однак у Білому домі не погодилися з цими оцінками, стверджуючи, що ядерна програма Тегерану вже завершена, а перехоплена розмова не відображає повної картини розвідки. Представники адміністрації назвали інформацію, опубліковану в The Washington Post, “соромом”.

“Соромно, що The Washington Post допомагає людям скоювати злочини, публікуючи витікаючі матеріали поза контекстом. Уявлення про те, що неназвані іранські чиновники знають, що сталося під завалами, – нісенітниця. Їхня програма ядерної зброї завершена.” – Керолайн Левітт, речниця адміністрації президента США

На запитання журналістів про перехоплені повідомлення неназваний представник Білого дому зазначив, що іранці помиляються, оскільки США знищили саме об’єкт із переробки металу, і зброя була доставлена туди, куди планували, з очікуваним ефектом.

Удар США по ядерних об’єктах в Ірані

У ніч на 22 червня американська авіація завдала удару по трьом ядерним об’єктам в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану, і всі атаковані об’єкти були повністю знищені.

Трамп також попередив, що у разі відсутності мирних кроків з боку Тегерану, майбутні удари можуть бути значно масштабнішими. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив подяку Трампу за проведену операцію.

Водночас заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які стали мішенню для атак США.

Раніше, 19 червня, у Білому домі заявили, що Трамп ухвалить рішення щодо ударів по Ірану протягом двох тижнів, залежно від переговорів щодо ядерної програми Ірану.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані були серед цілей, які раніше атакував Ізраїль з початку ударів по Ірану 13 червня 2025 року.

Відповідь Ірану на удари США

23 червня Іран запустив понад 10 ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удари США по його ядерних об’єктах. За інформацією ізраїльського чиновника, ракети були спрямовані в бік Катару та Іраку.

Міністр оборони Катару повідомив, що системи протиповітряної оборони перехопили ракети, які були націлені на авіабазу Аль-Удейд – найбільший військовий об’єкт США на Близькому Сході.

Президент США Дональд Трамп відреагував на ракетний обстріл, назвавши його “дуже слабкою реакцією”, яку США “очікували” і “ефективно відбили”. Він також запевнив, що ніхто з американців не постраждав.