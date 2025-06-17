США та Іран готуються до переговорів на тлі конфлікту з Ізраїлем

Як пише медіа Axios з посиланням на чотири обізнані джерела

Сполучені Штати Америки висловили готовність провести переговори з Іраном цього тижня, зосередившись на ядерній угоді та можливому припиненні вогню з Ізраїлем. Цю інформацію підтвердили чотири джерела, обізнані з ситуацією. Зустріч запланована між спецпосланцем США Стівом Віткоффом та головним іранським дипломатом Аббасом Арагчі.

Один з американських чиновників зазначив:

“Зустріч з іранцями цього тижня розглядається.”

Ця зустріч може стати вирішальною у питанні, чи готові США вжити військових заходів для зупинки ядерної програми Ірану.

Високопосадовець також підкреслив, що колишній президент Дональд Трамп розглядає можливість знищення підземного ядерного об’єкта у Фордо як важливий важіль тиску на Іран для досягнення угоди.

“Він мислить категоріями угод і важелів. А це – важіль.”

Чиновник додав, що Іран, ймовірно, готовий до переговорів, але США мають сумніви щодо готовності Тегерана йти на поступки. За інформацією, адміністрація Трампа обговорювала цю зустріч 16 червня. Трамп під час саміту G7 зазначив:

“Ми говоримо телефоном, але краще поговорити вживу.”

Він також висловив сподівання на укладення угоди:

“Іран помилився, що не підписав її раніше.”

Перед цим президент США залишив саміт G7 через загострення ситуації на Близькому Сході, закликавши до термінової евакуації з Тегерана.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Ізраїль розпочав повітряну операцію проти іранської ядерної програми, завдавши ударів по численних цілях в Ірані, включаючи об’єкти, пов’язані із збагаченням урану та військові бази.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є

“завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях.”

Він підкреслив, що операція триватиме доти, поки завдання не буде виконано повністю.

Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило Іранське державне інформагентство.

Після ударів кілька країн закрили свій повітряний простір. МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо атак на ядерні об’єкти, тоді як Іран стверджує, що його ядерні об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень.

У відповідь на ізраїльські удари Іран запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю. 13 та 14 червня Ізраїль завдав нових авіаударів по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

Реакція міжнародної спільноти

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив США у причетності до ізраїльських атак на його територію. Вашингтон відкинув ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.