Про це Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Згідно з останніми повідомленнями, Сполучені Штати можуть здійснити удар по Ірану в найближчі дні. Водночас Австралія вперше запровадила санкції проти так званого “тіньового флоту” Росії. Процес ідентифікації понад 6 тисяч тіл, які Росія передала Україні, може зайняти більше року. Міністерство оборони України планує ввести грошову винагороду для військових за інноваційні розробки. Ось основні новини на ранок 19 червня.

Сполучені Штати можуть завдати удару по Ірану вже найближчим часом. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на джерела, обізнані з ситуацією. Президент Дональд Трамп розмірковує над цим рішенням, але зазначає, що остаточне рішення буде ухвалене в останній момент. У Білому домі підкреслюють, що всі варіанти залишаються на столі. Тим часом Іран вже майже тиждень перебуває у стані війни з Ізраїлем.

На запитання про можливість удару по ядерних об’єктах Ірану, Трамп відповів: “Можливо, зроблю це, можливо, ні”. Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що Іран не капітулює і попередив, що будь-яке американське військове втручання матиме серйозні наслідки.

Австралія вперше запровадила санкції проти “тіньового флоту” Росії, що складається з 60 суден, які, за даними уряду, використовуються для обходу міжнародних санкцій та фінансування війни проти України. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Австралії.

“Тіньовий флот дозволяє незаконно торгувати російською нафтою та іншими санкціонованими товарами.” – Міністерство закордонних справ Австралії

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Австралія запровадила понад 1400 санкцій. Уряд країни запевнив, що продовжить вживати рішучих заходів для захисту суверенітету та територіальної цілісності України, а також для обмеження можливостей Росії фінансувати війну.

Процес ідентифікації понад 6 тисяч тіл загиблих, які були передані російською стороною в рамках Стамбульських домовленостей, може тривати щонайменше 13-14 місяців. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що це мінімальний час, необхідний для повної ідентифікації. Процес ускладнюється тим, що в одному пакеті можуть бути частини тіл одного, двох чи навіть трьох людей. 15 червня відбувся останній етап репатріації в межах домовленостей у Стамбулі, під час якого Україна повернула тіла ще 1200 загиблих.

Міністерство оборони України розробило проект постанови Кабінету Міністрів, який передбачає порядок і розміри грошової винагороди для військовослужбовців за впровадження та використання їхніх інноваційних розробок. Це має стати інструментом справедливої оцінки досягнень військовослужбовців-винахідників та стимулом для подальших досліджень і творчих пошуків у сфері оборони.