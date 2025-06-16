США оновили рекомендації щодо подорожей до Ізраїлю через конфлікт

Як повідомляє Twitter-акаунт @TravelGov

Державний департамент США оновив свої рекомендації щодо подорожей до Ізраїлю, західного берега річки Йордан та Сектора Гази, визначивши рівень небезпеки в цих регіонах як “максимальний”. У зв’язку з активними бойовими діями на Близькому Сході, американське зовнішньополітичне відомство закликало утриматися від відвідування цих територій. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в соціальній мережі Х.

У документі зазначено:

“Не подорожуйте до Ізраїлю через збройний конфлікт, тероризм та громадянські заворушення. Не подорожуйте до західного берега (річки Йордан – ред.) через тероризм та громадянські заворушення. Не подорожуйте до Гази через тероризм та збройний конфлікт.”

В ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію, спрямовану на знищення ядерної програми Ірану. Ізраїльські військово-повітряні сили завдали ударів по численних цілях на території Ірану, зокрема по об’єктах, пов’язаних із збагаченням урану та іншими військовими установами.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підкреслив, що метою операції є

“завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. – Біньямін Нетаньягу

Він також зазначив, що операція триватиме до повного виконання поставлених завдань.

Внаслідок атаки загинули високопосадовці Ірану, зокрема командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило іранське державне інформагентство.

Після ізраїльських ударів кілька країн закрили свій повітряний простір. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) висловило занепокоєння щодо атак на ядерні об’єкти. Іран, у свою чергу, заявив, що його ядерні об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень під час ізраїльських ударів.

У відповідь на атаку Іран запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю. Пізніше, 13 та 14 червня, Ізраїль здійснив нові авіаудари по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати в причетності до ізраїльських атак на іранську територію. Вашингтон спростував ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.