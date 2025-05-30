Затримання ІТ-спеціаліста у США за спробу передачі секретної інформації

Як пише медіа ABC News

29 травня у США затримали ІТ-спеціаліста, який працював у Розвідувальному управлінні Міністерства оборони. Його звинувачують у спробі передати секретну інформацію дружньому іноземному уряду, про що повідомило Міністерство юстиції США.

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) розпочало розслідування стосовно 28-річного Натана Лаатча в березні, після отримання інформації про його наміри надати секретні дані іноземному уряду. Інформатор зазначив, що Лаатч “не погоджувався з цінностями цієї адміністрації” і був готовий поділитися “готовими розвідувальними продуктами, деякими необробленими розвідувальними даними та іншою різноманітною секретною документацією”.

У судових документах не вказано, з якою саме країною Лаатч намагався зв’язатися.

Під час спілкування з агентом ФБР, який видавав себе за представника іноземної держави, Лаатч, як стверджується, протягом трьох днів записував секретну інформацію у блокнот на своєму робочому столі, яку він висловив намір передати агенту.

Згідно з показаннями, поданими до Окружного суду Східного округу Вірджинії, Лаатч складав кілька сторінок нотаток у квадратики та ховав їх у шкарпетки. Інший співробітник DIA повідомив, що бачив, як Лаатч поклав кілька сторінок блокнота на дно свого ланч-боксу.

Операція ФБР та арешт

Згідно з обвинувальними документами, 1 травня ФБР провело операцію, під час якої Лаатч погодився передати секретну інформацію на флешку у визначеному місці в громадському парку на півночі Вірджинії. Флешка нібито містила дані з грифами “таємно” і “цілком таємно”.

Лаатч зв’язався з агентом приблизно через тиждень, висловивши зацікавленість у отриманні громадянства неназваної країни, оскільки “не очікував, що ситуація тут покращиться в довгостроковій перспективі”.

Після цього Лаатч нібито знову намагався підготувати секретну інформацію для передачі агенту, і в результаті операції, проведеної 29 травня, його затримали на півночі Вірджинії.

Контекст та занепокоєння розвідки

Арешт Лаатча відбувся на фоні занепокоєння серед нинішніх і колишніх співробітників розвідки щодо ризиків, пов’язаних із можливістю, що особи з доступом до цінної секретної інформації можуть скористатися ситуацією безладу та переляку в розвідувальному співтоваристві, щоб продати інформацію іноземним урядам заради прибутку.

Згідно з судовими документами, Лаатч був прийнятий на роботу в Розвідувальне управління Міністерства оборони в серпні 2019 року. Останнім часом він працював аналітиком даних та ІТ-спеціалістом з інформаційної безпеки у Відділі з питань внутрішньої загрози агентства.