Суд заборонив Трампу розгортати Національну гвардію в Лос-Анджелесі

Про це пише Reuters.

Суддя федерального суду США ухвалив тимчасове рішення, яке забороняє президенту Дональду Трампу розгортати війська Національної гвардії в Лос-Анджелесі. Це рішення, яке стало відомим завдяки Reuters, було винесене суддею Чарльзом Брейєром, який наказав повернути Національну гвардію під контроль губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома. Наказ набуде чинності опівдні в п’ятницю.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом висловив свою реакцію на рішення суду, зазначивши, що президент Трамп незаконно розгорнув Національну гвардію в штаті.

“Суд щойно підтвердив те, що ми всі знаємо: військові повинні бути на полі бою, а не на вулицях нашого міста.” – Гевін Ньюсом

Він також закликав президента “негайно припинити непотрібну мілітаризацію Лос-Анджелеса”.

“Відмова від цього лише підтвердить ваші авторитарні схильності.” – Гевін Ньюсом

Протести в Лос-Анджелесі розпочалися ввечері 6 червня, після того як співробітники імміграційної та митної служб заарештували щонайменше 118 іноземців за підозрою у порушеннях імміграційного законодавства. Міністерство внутрішньої безпеки повідомило, що на протестах брали участь близько 1000 осіб, які оточили будівлю федеральних правоохоронних органів та напали на співробітників ICE (Імміграційної та прикордонної служби США).

7 червня в Парамаунті, неподалік магазину Home Depot, сталися нові зіткнення біля офісу Міністерства внутрішньої безпеки. Поліція застосувала сльозогінний газ, світлошумові вибухівки та перцеві балончики, в той час як протестувальники кидали каміння та цемент у автомобілі прикордонної служби.

Згідно з інформацією Associated Press, під час протесту був заарештований профспілковий лідер, якого звинуватили у перешкоджанні роботі правоохоронних органів.

Каліфорнія має значну частину населення, що складається з латиноамериканців та людей іноземного походження, що робить ситуацію ще більш напруженою.

Адміністрація президента Трампа оголосила про намір задіяти 2000 службовців Національної гвардії у зв’язку з сутичками, що відбулися в Лос-Анджелесі під час протестів проти рейдів на нелегальних мігрантів. Військові будуть “тимчасово захищати співробітників ICE та інших органів уряду США, які виконують федеральні завдання”.

Розгортання військових триватиме 60 днів, а остаточне рішення щодо цього залишиться за міністром оборони США.