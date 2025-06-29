Як повідомляє Twitter-акаунт міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто

Сполучені Штати Америки ухвалили рішення скасувати санкції, які стосувалися будівництва атомної електростанції “Пакш-2” в Угорщині, де бере участь російська компанія “Росатом”. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

“США скасували санкції, які блокували будівництво атомної електростанції “Пакш II”. Ці політично вмотивовані заходи були запроваджені адміністрацією Байдена якраз перед тим, як Дональд Трамп вступив на посаду.” – Петер Сіярто

Сіярто підкреслив, що Угорщина вдячна адміністрації Трампа, оскільки цей проєкт є важливим для забезпечення енергетичної безпеки країни.

За його словами, санкції мали на меті “підірвати довгострокове безпечне енергопостачання Угорщини шляхом запровадження обмежень на будівництво атомної електростанції Пакш, що зробило практично неможливим продовження будівництва”.

“На щастя, з січня у Вашингтоні є президент, який вважає Угорщину другом. У світлі цього уряд США скасував санкції, пов’язані з інвестиціями в атомну електростанцію Пакш.” – Новинний портал Komárom-Esztergom, цитата Петра Сіярто

Міністр також зазначив, що виробництво великогабаритного обладнання для АЕС “Пакш” триває в Росії та Франції, і тепер будівництво може отримати новий імпульс безпосередньо на місці в Пакші.

Нагадаємо, що у грудні 2014 року Росія та Угорщина підписали угоду про будівництво п’ятого і шостого блоків АЕС “Пакш” у рамках проєкту “Пакш-2”. У будівництві другої черги бере участь “Росатом”, а фінансові розрахунки здійснювалися через Газпромбанк, який потрапив під санкції в листопаді 2024 року.

Раніше Угорщина домоглася від Євросоюзу повного виведення проєкту “Пакш-2” з-під європейських санкцій, запроваджених проти Росії.