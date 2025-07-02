Трамп скасував санкції проти Сирії та російських компаній у 2025 році

Як повідомляється у пресрелізі Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC)

1 липня 2025 року президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про скасування частини санкцій, які були накладені на Сирію. Це призвело до виключення з “чорних списків” ряду російських банків, компаній та фізичних осіб. Відповідну інформацію оприлюднило Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

Серед тих, хто потрапив під скасування санкцій, виявився Кірсан Ілюмжинов – колишній президент Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) та ексглава Республіки Калмикія, якого звинувачували у підтримці режиму Башара Асада у 2015 році. Також з санкцій було знято обмеження з його банку “Російський фінансовий альянс”.

Крім того, санкції були зняті з “Темпбанку”, який втратив ліцензію у 2017 році, а також з деяких його керівників і членів наглядової ради. Скасування торкнулося також “Мир Бизнес Банк” та “РФК-Банк”.

До списку компаній, з яких зняли санкції, увійшли “Промсырьемпорт” (підпорядкований Міненерго РФ), “Глобальные концепции групп”, “Маритайм Ассистанс” та “СТГ Логистик”. Не оминули скасування і державну компанію “Рособоронэкспорт”, яка займається експортом та імпортом озброєння і є частиною державної корпорації “Ростех”.

Варто зазначити, що 30 червня Трамп підписав указ, яким скасував санкції, запроваджені проти Сирії ще у 2004 році. Ці обмеження перестали діяти з 1 липня, що, за словами президента, має на меті підтримати стабільність і мир у країні.

Скасування санкцій: контекст і наслідки

6 січня Сполучені Штати, після падіння режиму Башара Асада, скасували санкційні обмеження та тимчасово дозволили низку фінансових операцій з новим урядом Сирії.

24 лютого Європейський Союз ухвалив рішення про призупинення обмежувальних заходів щодо ключових секторів економіки Сирії.

28 травня Рада ЄС затвердила правові акти, які скасовують усі економічні обмеження щодо Сирії, за винятком тих, що пов’язані з питаннями безпеки.

Це рішення стало формалізацією політичного курсу, оголошеного 20 травня 2025 року, і має на меті підтримати сирійський народ у процесі возз’єднання та відбудови нової, інклюзивної, плюралістичної та мирної Сирії, як зазначено у релізі Ради ЄС.