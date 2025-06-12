Військові США отримали право тимчасово затримувати людей під час протестів у Лос-Анджелесі

Про це повідомив Reuters

У Лос-Анджелесі військовослужбовцям США дозволили тимчасово затримувати людей під час протестів до прибуття поліції. Це рішення озвучив генерал-майор армії США Скотт Шерман, повідомляє Reuters.

Генерал зазначив, що близько 700 морських піхотинців та 4 000 військових Національної гвардії не мають права на арешти, але можуть утримувати осіб до прибуття правоохоронців.

“Вони не здійснюють арештів. Вони просто затримують до прибуття поліції.” – генерал-майор Скотт Шерман

Шериф округу Лос-Анджелес Роберт Луна звернувся до військового командування з проханням прояснити ситуацію, підкресливши, що наразі не вважає, що військові мають повноваження на арешт чи затримання.

Протести в Лос-Анджелесі тривають вже шостий день і поширилися на інші великі міста США. Мер Лос-Анджелеса Карен Басс разом із близько 30 мерами Каліфорнії заявили, що дії Білого дому перевищують повноваження, що призвело до заворушень.

Мер сусіднього Гантінгтон-Парку Артуро Флорес, колишній морський піхотинець, підкреслив, що військові присягали служити американському народу, а не президенту.

Хоча більшість протестів у центрі міста проходять мирно, Карен Басс оголосила комендантську годину на площі в одну квадратну милю через випадки мародерства, вандалізму та графіті.

З початку протестів поліція Лос-Анджелеса заарештувала понад 400 осіб.

У вівторок ввечері демонстрації також відбулися в Нью-Йорку, Атланті та Чикаго, де активісти скандували антимігрантські гасла та вступали в сутички з поліцією.

На суботу заплановано понад 1800 антипрезидентських протестів по всій країні, які співпадуть із парадом на честь 250-річчя армії США у Вашингтоні та днем народження Дональда Трампа.

Передумови протестів і міграційний контекст

Протести розпочалися ввечері 6 червня у Лос-Анджелесі після того, як співробітники імміграційної та митної служб за тиждень перевірок заарештували щонайменше 118 іноземців за ймовірні порушення імміграційного законодавства.

Міністерство внутрішньої безпеки США повідомило, що на протестах було близько 1000 учасників заворушень. Демонстранти оточили будівлю федеральних правоохоронних органів та напали на співробітників ICE (Імміграційної та прикордонної служби США).

7 червня у Парамаунті (штат Каліфорнія) біля магазину Home Depot спалахнули нові сутички неподалік офісу Міністерства внутрішньої безпеки. Поліція застосувала сльозогінний газ, світлошумові гранати та перцеві балончики, тоді як протестувальники кидали каміння та цемент у машини прикордонної служби.

За інформацією агентства Associated Press, під час протесту було заарештовано профспілкового лідера, якого звинуватили у перешкоджанні роботі правоохоронних органів.

Каліфорнія має значну частку латиноамериканців та людей іноземного походження, що підкреслює важливість контексту протестів.

Адміністрація президента Дональда Трампа оголосила про залучення 2 тисяч службовців Національної гвардії у зв’язку з сутичками в Лос-Анджелесі під час протестів проти рейдів на нелегальних мігрантів. Військові мають “тимчасово захищати співробітників ICE та інших федеральних органів”. Їх розгорнуть на 60 днів, а остаточне рішення залишиться за міністром оборони США.