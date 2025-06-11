США готують військові варіанти проти Ірану через ядерні переговори

Як пише медіа The Hill

Генерал Майкл Курілла, очільник Центрального командування США (CENTCOM), підтвердив, що він надав президентові Дональду Трампу та міністру оборони Піту Гегсету різноманітні військові варіанти у разі, якщо переговори з Іраном щодо ядерної програми зазнають невдачі.

Цю інформацію Курілла озвучив під час слухань у Комітеті збройних сил Палати представників, відповідаючи на запитання голови комітету Майка Роджерса. Роджерс поцікавився, чи готове CENTCOM завдати удару, якщо президент віддасть наказ зупинити розвиток ядерної програми Ірану.

“Я надав міністру оборони та президентові широкий спектр опцій.” – генерал Майкл Курілла

На уточнення Роджерса, чи це означає готовність до військового сценарію, Курілла підтвердив: “Так”.

Дональд Трамп раніше зазначив, що Іран став “набагато агресивнішим” у переговорах щодо нової ядерної угоди. Він підкреслив, що сторони залишаються “дуже далекими” від досягнення згоди, оскільки основною перешкодою є відмова Ірану припинити збагачення урану.

“Ми не можемо погодитися на збагачення. Вони хочуть його зберегти, а ми хочемо зворотного. І наразі вони не готові до компромісу.” – Дональд Трамп

Трамп також додав:

“Мені прикро це визнавати, бо альтернатива – дуже серйозна.” – Дональд Трамп

США та Іран провели п’ять раундів переговорів, останній з яких відбувся в Маскаті, столиці Оману. За словами речника іранського МЗС Есмаїла Багаї, Іран готує відповідь на американську пропозицію, яку незабаром передадуть через посередників з Оману.

Американську делегацію очолює спецпредставник президента Стів Віткофф, а іранську – міністр закордонних справ Аббас Арагчі. Іран заявив, що пропозиція США “неприйнятна” і готує свою, яка буде “розумною, логічною та збалансованою”.

Наступний, шостий раунд переговорів може відбутися в неділю в Маскаті. Вищий керівник Ірану аятола Алі Хаменеї жорстко розкритикував американську пропозицію, але не дав підстав вважати, що переговори можуть бути зірвані.

Передумови переговорів

23 травня Іран та Сполучені Штати розпочали новий п’ятий раунд переговорів щодо ядерної програми Тегерана. Ці переговори проходили в Римі за посередництва Оману. Міністр закордонних справ Оману Бадр Бінь Хамад аль Бусаїді повідомив, що цей раунд завершився “певним прогресом, хоча й не остаточним”.

Угода 2015 року, укладена між Іраном та шістьма світовими державами, обмежувала ядерну програму Тегерана в обмін на скасування санкцій. Проте після виходу США з угоди Іран з 2019 року почав поступово порушувати її умови, суттєво збільшивши рівень збагачення урану до 60%, що вже близько до рівня, необхідного для створення ядерної зброї.

За оцінками МАГАТЕ, поточна активність Ірану викликає занепокоєння, проте офіційний Тегеран наполягає на тому, що його ядерна програма має виключно мирний характер.