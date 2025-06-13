США перекидають війська на Близькому Сході через атаку Ізраїлю на Іран

Про це повідомляє Associated Press (AP) з посиланням на двох американських чиновників.

Сполучені Штати Америки здійснюють перерозподіл своїх військових сил на Близькому Сході, включаючи переміщення кораблів, у відповідь на нещодавню атаку Ізраїлю на Іран та можливу реакцію з боку Тегерана. Про це повідомляє інформаційне агентство АР, посилаючись на двох американських чиновників.

Згідно з їхніми словами, есмінець ВМС США USS Thomas Hudner отримав наказ направитися до східної частини Середземного моря, в той час як інший есмінець почав рух, щоб бути готовим до дій за запитом Білого дому.

Один з чиновників також зазначив, що президент Трамп проводить зустріч з керівниками Ради національної безпеки для обговорення поточної ситуації.

Операція Ізраїлю проти Ірану

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію, спрямовану на знищення ядерної програми Ірану. Ізраїльські військові літаки завдали ударів по численним цілям на території Ірану, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану, а також інші військові установки.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підкреслив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він також зазначив, що операція триватиме до повного виконання завдання.

Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило державне інформаційне агентство Ірану.

У відповідь на ізраїльські удари, 13 червня Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю.

Крім того, після атаки Ізраїлю кілька країн закрили свій повітряний простір.

МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об’єктах, зазначивши, що наразі не зафіксовано підвищення рівня радіації.

Іран вимагає скликати термінове засідання Ради безпеки ООН. Декілька країн, зокрема Велика Британія, Китай та Оман, закликали до деескалації напруженості на Близькому Сході.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що в одному з ядерних об’єктів Ірану було зафіксовано забруднення.