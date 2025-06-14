США перемістили системи протидії БПЛА з України на Близький Схід і скорочують допомогу

Про це він заявив в ефірі Fox News

Міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив, що Сполучені Штати частково перемістили системи протидії безпілотникам з України до Близького Сходу. Цю інформацію він озвучив в ефірі Fox News.

“Я був на Капітолійському пагорбі весь тиждень на слуханнях. І одне із запитань, яке було поставлено: агов, чи перемістили ви деякі з ваших засобів протидії БПЛА з України на Близький Схід? На що я відповів: так, ми це зробили.” – Піт Гегсет

Гегсет зазначив, що Вашингтон використовує всі доступні ресурси для захисту своїх військових у різних регіонах світу, враховуючи зміни в безпековій ситуації.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати передали близько 20 тисяч ракет для систем протиповітряної оборони, які були обіцяні Україні, на Близький Схід. Це рішення було ухвалене після атаки ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року. Зеленський підкреслив, що Україна не отримала жодної з цих ракет у той час.

Крім того, цього тижня в США оголосили про намір скоротити військову допомогу Україні в рамках оборонного бюджету на 2026 рік. Як повідомляє The Economic Times, міністр оборони США Піт Гегсет інформував Конгрес про те, що це є частиною стратегічної переорієнтації адміністрації Трампа.

Він також зазначив, що Вашингтон прагне зосередитися на дипломатичних підходах для завершення війни, а не на тривалому військовому втручанні. Гегсет закликав союзників по НАТО взяти на себе більшу відповідальність за стримування Росії та забезпечення безпеки в Європі.

Президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння, що не був попереджений про рішення США щодо скорочення допомоги Україні. Він також планує обговорити це питання з Дональдом Трампом під час саміту G7 у Канаді.