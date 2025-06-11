Масові протести в США проти імміграційної політики Трампа: арешти та сутички

Як повідомляє медіа NBC News

Протести проти імміграційної політики в США, які стартували 6 червня в Лос-Анджелесі, швидко охопили щонайменше 25 міст. За інформацією ЗМІ, правоохоронці затримали понад 470 учасників акцій. Ці демонстрації тривають вже п’ятий день і спрямовані проти політики адміністрації президента Дональда Трампа щодо імміграції.

На карті позначено 26 міст, де проходять акції протесту. У деяких містах на вулиці виходять десятки людей, в інших – сотні та тисячі. У Лос-Анджелесі, за розпорядженням Трампа, залучено війська Національної гвардії та морських піхотинців, а подібні заходи плануються і в Техасі.

Від Сіетла до Вашингтона учасники маршів скандують гасла, тримають плакати проти Імміграційної та митної служби (ICE) та блокують рух транспорту біля федеральних установ. Хоча більшість протестів проходять мирно, деякі з них переростають у сутички з поліцією, що призводить до арештів.

Лос-Анджелес: комендантська година та масові арешти

У Лос-Анджелесі з 10 червня введено комендантську годину через масові протести. У цей день поліція затримала щонайменше 197 осіб, що більш ніж удвічі перевищує попередні показники. Незважаючи на заборону, протестувальники залишалися на вулицях, що призвело до масових арештів.

Лідери Демократичної партії висловлюють занепокоєння через кризу, що виникла на фоні посилених депортацій та репресій проти демонстрантів, критикуючи застосування сили як спробу придушити опозицію.

Інші міста: Філадельфія, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Чикаго

У Філадельфії близько 150 людей пройшли маршем до офісу ICE, блокуючи дороги та вступаючи у сутички з поліцією. Затримано 15 осіб, серед яких одна за напад на правоохоронців. Двоє офіцерів і двоє протестувальниць отримали легкі травми.

У Сан-Франциско 10 червня біля Імміграційного суду зібралося близько 200 людей. Протести, що тривали кілька днів, призвели до арешту понад 150 осіб через вандалізм і сутички з поліцією. Двоє правоохоронців отримали поранення.

У Нью-Йорку тисячі людей вийшли на акцію протесту, яка переросла у конфлікти з поліцією. За даними New York Post, затримано понад 80 осіб, більшість з яких звинувачують у порушенні громадського порядку.

У Чикаго понад тисячу людей протестували біля Федеральної площі та імміграційного суду. Ситуація загострилася після того, як автомобіль на швидкості в’їхав у натовп, травмувавши учасницю акції. Поліція затримала кількох осіб, але точна кількість арештів поки невідома.

Техас: сутички та залучення Національної гвардії

В Остіні під час протестів проти ICE поліція заарештувала понад десять осіб після сутичок. Чотири офіцери отримали поранення від каміння. Губернатор Грег Ебботт заявив, що мирні акції допустимі, але порушники закону будуть затримані.

У Сан-Антоніо губернатор направив Національну гвардію для підтримки порядку під час очікуваних масових демонстрацій. Солдати перебувають у стані готовності у районах проведення акцій.

Начальниця поліції Остіна Ліза Девіс повідомила, що право на мирний протест зберігається, але насильство проти поліцейських чи майна буде жорстко припинятися.

Офіційна позиція влади

Міністерство внутрішньої безпеки США повідомило, що ICE нещодавно заарештовував до 2 000 порушників імміграційного законодавства на день, що значно перевищує показники 2024 року. У Білому домі заявили про продовження програми рейдів і депортацій, незважаючи на протести.

“ICE продовжуватиме забезпечувати дотримання закону”. – Крісті Ноем, міністерка внутрішньої безпеки США

Востаннє військові залучалися до прямих поліцейських дій у 1992 році під час заворушень у Лос-Анджелесі.

Передумови протестів

Перші акції почалися після того, як у Лос-Анджелесі за тиждень затримали щонайменше 118 мігрантів за порушення імміграційного законодавства. Протести супроводжувалися сутичками з ICE, нападом на співробітників служби та блокуванням будівель.

7 червня у Парамаунті відбулися нові зіткнення, де поліція застосувала сльозогінний газ і світлошумові гранати, а протестувальники кидали каміння та цемент у машини прикордонної служби. Під час акції заарештували профспілкового лідера за перешкоджання роботі правоохоронців.

У штаті Каліфорнія значна частина населення складається з латиноамериканців та іммігрантів, що посилює соціальну напругу.

Адміністрація Трампа задіяла 2 тисячі членів Національної гвардії для захисту співробітників ICE та інших федеральних служб на 60 днів, остаточне рішення щодо розгортання залишається за міністром оборони.