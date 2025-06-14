Масові протести у США проти політики Трампа на 250-річчя армії

Загалом, як пише CNN, заплановано понад 2 тисячі акцій протесту у всіх 50 штатах США у рамках руху “Без королів”.

У Сполучених Штатах 14 червня розпочалися масові протести проти політики Дональда Трампа. Цей день відзначається 250-річчям армії США, а також є днем народження президента, якому виповнюється 79 років. Протестувальники вийшли на вулиці у великих містах, таких як Атланта, Філадельфія, Нью-Йорк, Чикаго, Вашингтон та Лос-Анджелес.

Згідно з інформацією, опублікованою CNN, у всіх 50 штатах заплановано понад 2000 акцій протесту в рамках кампанії “Без королів”. Організатори акцій мають на меті виступити проти “авторитаризму, політики, що ставить мільярдерів на перше місце, та мілітаризації демократії”.

У Вашингтоні в цей день також проходитиме військовий парад, присвячений ювілею армії США. Цей захід, за словами активістів, використовується Трампом для власного прославлення.

Коаліція продемократичних та ліберальних активістів організувала день протестів “Без королів”, щоб підкреслити, що військовий парад є не лише святкуванням армії, а й інструментом політичної пропаганди.