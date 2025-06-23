Масові протести у США проти ядерних ударів Трампа по Ірану

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

22 червня, у неділю, по всій території Сполучених Штатів Америки відбулися масові акції протесту, які стали відповіддю на рішення президента Дональда Трампа атакувати ядерні об’єкти в Ірані. Учасники мітингів висловили своє обурення, назвавши дії Трампа “військовим злочином”, що порушує міжнародне право, Статут ООН та Конституцію США.

Протестувальники попередили, що такі атаки можуть призвести до великої регіональної або навіть глобальної війни, що загрожує численними жертвами, радіаційним забрудненням та катастрофічними наслідками.

“Американці не хочуть нової війни на Близькому Сході. Вони хочуть інвестицій у медицину, освіту та інфраструктуру – не у військові кампанії”.

У своїх виступах учасники акцій порівнювали дії Трампа з кампанією Джорджа Буша-молодшого в Іраку у 2003 році, коли під приводом пошуку зброї масового знищення була розпочата повномасштабна війна.

Серед протестувальників була й Лейла, жінка іранського походження, яка поділилася переживаннями про своїх батьків, що наразі перебувають у Тегерані, але не виходили на зв’язок через відключення інтернету в країні.

“Я проти будь-яких воєн. Тут, у США, нам потрібні ресурси для інфраструктури, медичного страхування, освіти. Натомість ми витрачаємо мільярди на війни. Я тут, щоб Білий дім почув мій голос. Ми звертаємось до конгресменів. Як американка, я не хочу ще однієї війни. Я хочу, щоб мої діти зростали в мирі, а не в страху та ненависті”. – Лейла, учасниця акції протесту

На акцію протесту також вийшов Марко Марсель, колишній військовослужбовець армії США, учасник війни у Вʼєтнамі та активіст антивоєнного руху “Ветерани за мир”.

“6 травня 1970 року, коли мені було 21, мене важко поранили у В’єтнамі. Я довго лікувався. Цей досвід сформував моє ставлення до війни. За 20 років у русі я намагаюся донести одне – війна не є рішенням”. “Я приєднався до “Ветеранів за мир” двадцять років тому. Наша місія – зупинити уряд від військових авантюр. Один із наших слоганів – “Війна стосується кожного”. І це правда: у сучасних війнах 90–95% жертв – цивільні”. – Марко Марсель, ветеран війни у Вʼєтнамі

Протести відбулися у 18 містах США, зокрема під стінами Білого Дому у Вашингтоні. Організаторами акцій стали Коаліція ANSWER, Palestinian Youth Movement, The People’s Forum, National Iranian American Council та інші громадські організації.

У ніч на 22 червня американська авіація завдала ударів по трьом ядерним об’єктам в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент Трамп заявив, що метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану, стверджуючи, що атаковані об’єкти “були повністю знищені”.

Трамп також попередив, що якщо Тегеран не піде на мир, майбутні удари будуть “набагато масштабнішими”. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив подяку Трампу за ці удари.

Водночас заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які були атаковані США.

19 червня у Білому домі зазначили, що Трамп ухвалить рішення щодо ударів по Ірану протягом двох наступних тижнів, залежно від переговорів з Іраном щодо його ядерної програми, які можуть відбутися найближчим часом.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані були серед цілей, які раніше атакував Ізраїль з початку ударів по Ірану 13 червня 2025 року.