США планують перейменування військових кораблів на тлі політики Трампа

Про це пише CBS News.
Військово-морські сили США мають намір змінити назву танкера-заправника USNS Harvey Milk, який отримав ім’я на честь відомого ЛГБТ-активіста Гарві Мілка. Це рішення також передбачає оновлення назв кількох інших військових кораблів. Інформацію про це оприлюднила CBS News.
Таке рішення є частиною політики адміністрації президента США Дональда Трампа, яка намагається “відновити культуру воїна”.
Перейменування танкера заплановано на червень, під час Місяця гордості, що щорічно відзначається на підтримку прав ЛГБТ-спільноти. Окрім танкера, планується змінити назви й інших кораблів.
Серед них – імена суддів Верховного суду США Тергуда Маршала та Рут Бейдер Гінзбург, активістки за права жінок Гаррієт Табмен, борця за права трудящих Долорес Уерти, а також Сезара Чавеса, який боровся за громадянські права, суфражистки Люсі Стоун і активіста Медгара Еверса.
“Це ганебний та злісний крок, який не зміцнює національну безпеку США або етос воїна.”
“Міністрові оборони США Піту Гегсету має бути соромно за себе, і він має змінити це рішення.”
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