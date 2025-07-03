США призупинили постачання озброєнь Україні: реакція законодавців

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

США вирішили призупинити постачання озброєнь Україні в рамках оборонних пакетів, які фінансувалися адміністрацією колишнього президента Джо Байдена. Офіційні представники Білого дому пояснили це рішення необхідністю перевірки через значне скорочення запасів зброї на американських складах.

Реакція законодавців від Республіканської та Демократичної партій США на це рішення була досить різкою. Деббі Вассерман, представниця демократів у Конгресі, охарактеризувала дії президента Дональда Трампа щодо України як “неприйнятні”.

“Трамп у такий спосіб залишає український народ і ставить під питання, чи може бути Україна суверенною країною та успішною демократією. Він заморозив гроші, які ми вже виділили Україні. Відкликання цих коштів і цієї підтримки ускладнить спроможність України себе захищати.” – Деббі Вассерман, конгресвумен

Вона також підкреслила, що Росія продовжує завдавати масованих повітряних ударів по Україні, а Збройні сили України стримують російські війська на фронті. Деббі Вассерман закликала президента США розморозити військову допомогу Києву.

“Це кошти, виділені Конгресом, і він (Трамп – ред.) у такий спосіб порушує федеральне законодавство, що неприпустимо.” – Деббі Вассерман

З іншого боку, конгресмен від Республіканської партії Райан Зінке вважає, що призупинення постачань озброєнь є “легальним”.

“Президент США наголосив на цьому. Ціль – мир. Немає сумнівів, що Росія – агресор, і вони продовжують свої дії. Я за мир.” – Райан Зінке, конгресмен

Зінке також зазначив, що Європа повинна активніше підтримувати Україну у військовій допомозі, оскільки європейські країни довго відставали в цьому питанні.

“Зараз ми маємо війну на Близькому Сході, що є проблемою для усіх, включаючи Україну. Китай – ще один виклик для США. Тож як ми розподіляємо американську зброю – це справа президента Дональда Трампа. Зараз у нас обмаль ресурсів на Близькому Сході та у регіоні Тихого океану. Тому нам треба зайнятися собою і прискорити виробництво зброї.” – Райан Зінке

Раніше у Білому домі повідомили, що США призупинять частину поставок ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України через зменшення запасів озброєнь на американських складах.

В українському Міністерстві закордонних справ зазначили, що будь-яка затримка чи зволікання з підтримкою оборонних спроможностей України з боку Вашингтона лише спонукатиме Кремль продовжувати війну, а не шукати шляхи її завершення. Київ і Вашингтон на всіх рівнях консультуються щодо відновлення постачань озброєнь та шукають “взаємовигідні рішення”.

У Міністерстві оборони України повідомили, що офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги від США не надходило. Вони виходять із “фактичних даних” та перевіряють деталі.

Після другого вступу Дональда Трампа на посаду президента США військова допомога Києву ще не надавалася, але озброєння у межах пакетів, оголошених адміністрацією Джо Байдена, продовжувало надходити після припинення постачань на початку березня.