США призупинили поставки озброєння Україні через дефіцит запасів

Як повідомляє в ефірі Fox News, посол США у НАТО Метью Вітакер заявив, що США зупинили поставки озброєння та боєприпасів Україні.

Посол США у НАТО, Метью Вітакер, оголосив про призупинення поставок озброєння та боєприпасів Україні. Це рішення було ухвалене через необхідність забезпечити власні запаси Сполучених Штатів. Вітакер поділився цією інформацією в ефірі Fox News.

Він підкреслив, що США повинні бути впевнені у своїй здатності захистити країну в будь-який момент.

“Так виглядає ‘America first’. Ми маємо бути впевнені, що у нас достатньо озброєння, ракет та систем ППО – стратегічних можливостей для прояву сили. Ми маємо бути впевнені, що ми зможемо показати власні можливості на полі бою. Як ми вже зробили в Ірані, коли завдали ударів по їхніх обʼєктах нашими протибункерними бомбами.” – Метью Вітакер

Крім того, Вітакер зазначив, що США планують збільшити витрати на оборону та озброєння після ухвалення Конгресом закону, який передбачає масштабні податкові пільги, скорочення соціальних програм, підвищення витрат на оборону та збільшення стелі державного боргу, відомого як “One Big Beautiful Bill”.

Раніше прессекретарка Білого дому, Анна Келлі, підтвердила, що США призупинять частину поставок ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України через зменшення запасів на американських складах.

Згідно з інформацією NBC News, наказ про відтермінування видав міністр оборони США, Піт Гегсет. Це рішення стало наслідком службової записки, в якій він доручив переглянути американські арсенали боєприпасів. Зброя може бути затримана до завершення поточної оцінки.

Міністерство оборони України повідомило, що не отримувало офіційних повідомлень про зупинку чи перегляд графіків постачання оборонної допомоги від США. Українське Міноборони вже запросило телефонну розмову з американськими колегами для уточнення деталей.