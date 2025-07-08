США призупинили постачання ракет Patriot Україні через зменшення запасів

Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на власні джерела.

У Сполучених Штатах залишилося близько 25% ракет-перехоплювачів для системи ППО Patriot, що викликало призупинення постачання цього озброєння для Збройних сил України. Цю інформацію повідомили джерела, близькі до ситуації.

Згідно з даними, після повернення Дональда Трампа на пост президента у лютому, його адміністрація розпочала перевірку запасів ракет Patriot та інших боєприпасів. Останнім часом потреба в цих ракетах зросла через військові дії США проти єменських хуситів та підтримку Ізраїлю у конфлікті з Іраном.

Американські військові вже використали близько 30 ракет Patriot для захисту авіабази Аль-Удейд у Катарі від іранських атак.

Елбрідж Колбі, заступник міністра оборони США, попередив про виснаження запасів боєприпасів у рекомендаційній записці, надісланій заступнику глави Пентагону Стівену Файнбергу. У результаті було ухвалено рішення призупинити допомогу Україні для перегляду запасів, яке підписав міністр оборони Піт Гегсет.

США постачають зброю Україні через два основні канали: скорочуючи власні арсенали Міністерства оборони та через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), в рамках якої Пентагон фінансує виробництво озброєння для ЗСУ. За словами джерел, замороження постачань може вплинути на обидва механізми, оскільки Пентагон надає пріоритет поповненню власних запасів, залучаючи тих же підрядників, які виробляють зброю для України.

Щороку в США виготовляють близько 600 ракет для систем Patriot, тоді як Іран має понад 1000 балістичних ракет, які можуть загрожувати американським базам у регіоні.

2 липня стало відомо про призупинення постачання ракет та боєприпасів до України через зменшення запасів на складах США. В українському Міністерстві оборони зазначили, що офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання не надходило, і наразі проводять перевірку деталей на основі фактичних даних.

4 липня відбулася телефонна розмова між Трампом та Зеленським, за підсумками якої український президент повідомив, що Вашингтон «готовий допомагати» Україні із системами ППО.

7 липня Трамп оголосив про намір США надіслати Україні більше зброї для захисту від російських атак, а Пентагон підтвердив, що вже розпочав відправлення озброєння.