Нові обмеження для журналістів у Пентагоні: що змінилося

Як повідомляється у меморандумі Міністерства оборони США

Міністр оборони США Піт Гегсет оголосив про введення нових обмежень для журналістів, які бажають відвідувати Пентагон. Ці зміни були зафіксовані в офіційному меморандумі, що викликало значний резонанс у медіа-середовищі.

Згідно з новими правилами, представники преси більше не зможуть вільно відвідувати багато зон Пентагону, які раніше були доступні. Це стосується не лише офісів міністра оборони та його заступників, а й пресслужб різних військових відомств, включаючи армію, Військово-повітряні сили, Військово-морські сили, Корпус морської піхоти та Космічні сили.

Крім того, журналістам заборонено відвідувати офіс голови Об’єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна без попереднього дозволу міністра Гегсета та супроводу його помічників. Міністр підкреслив, що ці заходи є необхідними для підвищення рівня національної безпеки.

Ключові аспекти нового меморандуму

Обмеження пересування: Журналісти можуть перебувати лише в спеціально відведеній зоні на одному з поверхів Пентагону. Для доступу до інших частин будівлі, включаючи офіси Об’єднаного комітету начальників штабів, необхідно отримати дозвіл та супровід офіційної особи.

Заборона на відвідування спортивного центру: Журналісти більше не мають права заходити до спортивного комплексу Пентагону.

Нові прес-бейджі: Для кращої ідентифікації журналістам будуть видані нові посвідчення з помітним написом «PRESS».

Виселення медіа: Деякі провідні медіаорганізації, такі як CNN та The New York Times, втратили свої офіси в Пентагоні.

Ці заходи були запроваджені на фоні зростання кількості витоків як секретної, так і відкритої інформації. Критики вважають, що нові обмеження мають каральний характер і ускладнюють роботу журналістів, особливо в зонах, де інформація не є засекреченою.

Асоціація преси Пентагону висловила протест проти цих дій, назвавши їх атакою на свободу слова, і закликала до перегляду нових правил.