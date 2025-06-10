США планують скоротити військову допомогу Україні у 2026 році – заявив Піт Гегсет

Як передає медіа Associated Press

Піт Гегсет, міністр оборони США, оголосив про плани Білого дому скоротити бюджет на військову допомогу Україні у 2026 році. Цю інформацію він озвучив під час слухань в оборонному підкомітеті Палати представників США, що стало темою обговорення для багатьох експертів та аналітиків.

“У бюджеті передбачено скорочення бюджету. Ця адміністрація має зовсім інший погляд на цей конфлікт. Ми вважаємо, що мирне врегулювання шляхом переговорів буде в інтересах обох сторін і в інтересах нашої країни, особливо з огляду на численні глобальні виклики.” – Піт Гегсет, міністр оборони США

Гегсет також підкреслив, що “перемога” України у війні залишається невизначеною, як і шлях до її досягнення.

“Як результат, президент Дональд Трамп дуже зацікавлений у шляху до миру, який зупинить вбивства і кровопролиття.” – Піт Гегсет

Крім того, міністр оборони зазначив, що Міноборони США “щодня вчиться в України” і зосередиться на вдосконаленні захисту власних військових аеродромів, зокрема в контексті операції СБУ “Павутина”.

Після повторного вступу Дональда Трампа на посаду президента США, Вашингтон поки що не надавав нових пакетів військової допомоги Києву. Проте, озброєння, що входить до раніше оголошених пакетів адміністрації Джо Байдена, продовжує надходити, а також Україна отримує важливі розвідувальні дані.

Водночас, президент США все ще вагається щодо подальшої військової допомоги, оскільки, за словами посла США у НАТО Меттью Вітакере, він прагне “зупинити війну”, розпочату Росією проти України.