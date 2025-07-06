США готуються до нових торговельних угод перед підвищенням тарифів

Як передає медіа Reuters
Сполучені Штати Америки готуються до укладення кількох важливих торговельних угод, оскільки наближається крайній термін 9 липня, коли мають набути чинності підвищені тарифи. Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент, зазначивши, що в найближчі дні можна очікувати значущі оголошення, як передає Reuters.
За словами Бессента, президент США Дональд Трамп планує надіслати листи приблизно 100 невеликим країнам, з якими Вашингтон наразі не веде активних торговельних переговорів. У цих листах міститиметься попередження про можливе повернення до підвищених митних ставок, які були введені 2 квітня, але тимчасово призупинені до 9 липня.
“Президент Трамп збирається надіслати листи деяким нашим торговим партнерам, в яких буде сказано, що якщо ви не зрушите ситуацію, то 1 серпня ви повернетеся до рівня мит від 2 квітня. Тому я думаю, що ми побачимо багато угод дуже швидко.”
Однак міністр фінансів спростував інформацію про те, що 1 серпня є новим терміном для переговорів щодо тарифів.
“Ми говоримо, що це відбувається саме тоді. Якщо ви хочете прискорити процес, дійте. Якщо ви хочете повернутися до старого тарифу, це ваш вибір.”
Бессент також зазначив, що адміністрація Трампа зосередила свою увагу на 18 ключових торгових партнерах, які становлять 95% торговельного дефіциту США. Він підкреслив, що багато країн затягували з укладенням угод.
Міністр відмовився називати конкретні країни, які близькі до підписання торговельних угод, пояснюючи це бажанням не звільняти їх від відповідальності.
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