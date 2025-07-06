США готуються до нових торговельних угод перед підвищенням тарифів

Як передає медіа Reuters

Сполучені Штати Америки готуються до укладення кількох важливих торговельних угод, оскільки наближається крайній термін 9 липня, коли мають набути чинності підвищені тарифи. Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент, зазначивши, що в найближчі дні можна очікувати значущі оголошення, як передає Reuters.

За словами Бессента, президент США Дональд Трамп планує надіслати листи приблизно 100 невеликим країнам, з якими Вашингтон наразі не веде активних торговельних переговорів. У цих листах міститиметься попередження про можливе повернення до підвищених митних ставок, які були введені 2 квітня, але тимчасово призупинені до 9 липня.

“Президент Трамп збирається надіслати листи деяким нашим торговим партнерам, в яких буде сказано, що якщо ви не зрушите ситуацію, то 1 серпня ви повернетеся до рівня мит від 2 квітня. Тому я думаю, що ми побачимо багато угод дуже швидко.” – Скотт Бессент

Однак міністр фінансів спростував інформацію про те, що 1 серпня є новим терміном для переговорів щодо тарифів.

“Ми говоримо, що це відбувається саме тоді. Якщо ви хочете прискорити процес, дійте. Якщо ви хочете повернутися до старого тарифу, це ваш вибір.” – Скотт Бессент

Бессент також зазначив, що адміністрація Трампа зосередила свою увагу на 18 ключових торгових партнерах, які становлять 95% торговельного дефіциту США. Він підкреслив, що багато країн затягували з укладенням угод.

Міністр відмовився називати конкретні країни, які близькі до підписання торговельних угод, пояснюючи це бажанням не звільняти їх від відповідальності.