Можливий військовий удар США по Ірану: останні новини та реакції

Як пише Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з цим питанням.

Високопосадовці Сполучених Штатів готуються до можливого військового удару по Ірану в найближчі дні. За інформацією, отриманою від анонімних джерел, ситуація залишається напруженою і може змінитися в будь-який момент. Деякі з цих джерел вважають, що удар може бути завданий вже у вихідні.

Керівники кількох федеральних агентств США вже розпочали підготовку до можливого військового втручання. Президент Дональд Трамп протягом останніх днів публічно розмірковує над доцільністю удару по Ірану, який вже тиждень перебуває у стані війни з Ізраїлем.

У середу Трамп заявив журналістам, що має «ідеї, що робити», але хоче ухвалити «остаточне рішення за секунду до того, як воно буде потрібне», оскільки ситуація на Близькому Сході дуже мінлива. За словами одного з чиновників Білого дому, всі варіанти залишаються на столі.

Дипломатичні зусилля та реакції

Раніше стало відомо, що міністри закордонних справ Великої Британії, Франції та Німеччини планують провести ядерні переговори з іранським колегою в Женеві в п’ятницю. На запитання про можливість удару по ядерних об’єктах Ірану, Трамп відповів:

“Можливо, зроблю це, можливо, ні”.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї підкреслив, що Іран не капітулює і попередив про серйозні наслідки будь-якого американського військового втручання.

Ізраїльські операції проти Ірану

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію, спрямовану на знищення ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по численних цілях на території Ірану, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану та військовими базами.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є

“завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”.

Він також зазначив, що операція триватиме доти, поки завдання не буде виконано повністю.

Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило Іранське державне інформагентство.

Після ізраїльських ударів кілька країн закрили свій повітряний простір. Міжнародне агентство з атомної енергії висловило занепокоєння щодо атак на ядерні об’єкти, тоді як Іран запевнив, що його ядерні об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень.

У відповідь на атаки Ізраїлю Іран запустив понад 100 безпілотників у бік ізраїльської території, а 13 та 14 червня Ізраїль завдав нових авіаударів по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

Реакція ООН та звинувачення

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати у причетності до ударів Ізраїлю по іранській території. Вашингтон рішуче відкинув ці обвинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.