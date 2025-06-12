Протести в США: арешти, військові та комендантська година в Лос-Анджелесі

За вечір середи, 11 червня, у Лос-Анджелесі заарештували 81 людину: 71 — за відмову розійтися, сім — за порушення комендантської години, двох — за напад на поліцейського з використанням летальної зброї та одну — за опір поліцейському, повідомляє ABC News з посиланням на поліцію Лос-Анджелеса.

Протести в США, що розпочалися 6 червня, викликані масовими арештами мігрантів та рішенням адміністрації Трампа про направлення нацгвардії і морських піхотинців до Лос-Анджелеса, де спостерігаються заворушення. Поліція затримала сотні протестувальників, а в центрі міста введено комендантську годину. Ці акції протесту поширилися на інші міста країни.

700 морських піхотинців завершили додаткову підготовку і готові до розгортання у Лос-Анджелесі протягом найближчих двох днів. Також до міста направлено 4 тисячі нацгвардійців, яким дозволено затримувати протестувальників до прибуття поліції. 12 червня відбудеться судове слухання за позовом губернатора Каліфорнії, який вимагає заборонити адміністрації Трампа використовувати військових для придушення протестів.

Згідно з інформацією поліції Лос-Анджелеса, з початку протестів у суботу було заарештовано майже 500 осіб. Лише 11 червня затримали 81 людину: 71 – за відмову розійтися, сім – за порушення комендантської години, двох – за напад на поліцейського з використанням летальної зброї та одну – за опір правоохоронцям.

Губернатор Техасу Грег Ебботт оголосив про направлення щонайменше 5 тисяч військових Нацгвардії та 2 тисяч поліцейських для підтримання порядку під час протестів у штаті. Він підкреслив, що Техас не потерпить беззаконня, подібного до того, що відбувається в Лос-Анджелесі.

Північне командування Збройних сил США повідомило, що морські піхотинці пройшли спеціалізовану підготовку, яка включала навички деескалації конфліктів, контроль натовпу та дотримання Постійних правил застосування сили. Військові не виконуватимуть функції цивільного правопорядку, а лише підсилять сили Національної гвардії, які допомагають Службі імміграції й митного контролю (ICE) у Лос-Анджелесі.