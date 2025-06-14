Масові протести в США: Трамп, військові та політична криза

Як повідомляє видання CNN

У Сполучених Штатах вже більше тижня тривають масові протести, які розпочалися в Лос-Анджелесі у відповідь на серію рейдів Імміграційної та митної служби США (ICE). Поліція затримала сотні протестувальників, а в місті було введено комендантську годину. Протести швидко поширилися на інші великі міста країни.

Президент Дональд Трамп без погодження з місцевою владою наказав розгорнути підрозділи Національної гвардії та морської піхоти в Лос-Анджелесі. На 14 червня заплановано близько двох тисяч акцій протесту по всій країні, що збігається з військовим парадом у Вашингтоні на честь 250-річчя армії США, а також з днем народження Трампа.

Медіа активно обговорюють, чи не політизує Трамп армію та наскільки законним є його рішення використовувати військових для розгону протестів. CNN висловлює занепокоєння, що адміністрація може порушувати Конституцію США, застосовуючи армію проти власних громадян. Наразі військові охороняють кілька федеральних будівель у Лос-Анджелесі, але уряд погрожує розширити їхні повноваження.

“Президент Дональд Трамп, зображуючи з себе лідера воєнного часу, будує політичний кейс для використання американських військ не в зовнішньому конфлікті, а всередині країни.” – CNN

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом підкреслює, що дії федеральної влади загрожують демократії, адже громадяни мають право на мирний протест. Мер Лос-Анджелеса Карен Басс вважає, що місто стало своєрідним експериментом, і якщо адміністрації Трампа вдасться придушити протести у другому за величиною місті США, це стане сигналом для інших.

Міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем звернулася до міністра оборони з проханням направити війська для арешту протестувальників, що, за словами CNN, є незаконним кроком. Видання також зазначає, що риторика Трампа закладає підґрунтя для застосування Закону про повстання, що дозволить армії арештовувати мітингарів, що суперечить принципу позапартійності військових.

New York Post, популярне серед республіканців видання, підтримує імміграційну політику Трампа, підкреслюючи, що легальні мігранти виступають за суворіші закони, оскільки нелегальні мігранти створюють несправедливу конкуренцію на ринку праці та можуть сприяти зростанню злочинності.

Водночас Fox News публікує колонку, де журналіст Г’ю Г’юїтт порівнює нинішні протести з заворушеннями 1992 року в Лос-Анджелесі, підтримуючи рішення Трампа швидко реагувати і залучати військових для придушення безладів.

“Заворушення можуть закінчитися за кілька днів, але їхні наслідки залишаються на роки. Вони можуть розпочатися миттєво в наш час миттєвого поширення онлайн-зображень (…) і поширитися так само швидко, як міські лісові пожежі.” – Г’ю Г’юїтт, Fox News

Редакційна стаття The Wall Street Journal наголошує на втраті політичної культури в США через політизацію армії. Виступ Трампа перед військовими у Форт-Брегґу більше нагадував передвиборчий мітинг, а не звернення головнокомандувача, що підриває довіру до військових як позапартійної сили.

Видання також порівнює нинішню ситуацію з подіями 1992 року, коли тодішній президент Джордж Буш-старший обережно залучив Нацгвардію для відновлення порядку після заворушень.

Al Jazeera провела аналіз міграційної ситуації в Каліфорнії, спростовуючи заяви Трампа про “окупацію” Лос-Анджелеса нелегальними мігрантами. Дані свідчать про зниження кількості нелегальних мігрантів і зменшення рівня злочинності у штаті.

Політолог Бекір Ільхан вказує, що протести стали ареною політичної боротьби між федеральним урядом і владою Каліфорнії, що поглиблює соціальну поляризацію. Він також зазначає, що Каліфорнія є важливою для Трампа як ідеологічно, так і стратегічно, адже губернатор Ньюсом може стати кандидатом у президенти від демократів у 2028 році.

Болгарське видання News.bg вважає, що заворушення в Лос-Анджелесі стали зручним інструментом для Трампа, щоб відволікти увагу від конфлікту з Ілоном Маском, а датське Berlingske закликає до деескалації та контролю протестів з боку місцевої влади.

“Можна також запитати, чи розумно Лос-Анджелесу провокувати громадську думку, перетворюючи себе на місто-притулок для нелегальних іммігрантів. Якщо Ньюсом і Басс хочуть протистояти Трампу, вони повинні дуже швидко взяти заворушення під контроль, дозволивши поліції виконувати свою роботу.” – Berlingske

Німецьке Handelsblatt звертає увагу на конституційну кризу в США через протести і припускає, що Трамп випробовує межі своєї влади, що створює тривожну антидемократичну ситуацію.