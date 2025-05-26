Кубілюс про наміри Путіна та підтримку України від США і ЄС

Як заявив єврокомісар Андрюс Кубілюс під час візиту до Риму, за audiovisual.ec.europa.eu

Андрюс Кубілюс, єврокомісар з питань оборони та космосу, висловив думку, що адміністрація США починає усвідомлювати справжні наміри президента Росії Володимира Путіна, який прагне продовження війни в Україні. Ці коментарі були зроблені під час його візиту до Риму.

«Мені особисто зрозуміло, що Путін не зацікавлений у мирі і не бажає припинення вогню. Можливо, адміністрація Сполучених Штатів також починає усвідомлювати, що його мета – продовжувати конфлікт, адже він, ймовірно, вважає себе переможцем у цій ситуації», – зазначив Кубілюс.

Він підкреслив, що концепція «мир через силу», яку підтримує американська влада, передбачає насамперед зміцнення обороноздатності України та надання їй додаткових військових ресурсів.

«Додаткові сили можуть надійти лише з нашого боку – з боку Європейського Союзу та Сполучених Штатів. Я сподіваюся, що американська адміністрація почне усвідомлювати, що саме ці додаткові ресурси для України можуть стати ключем до досягнення миру», – додав єврокомісар.

Раніше колишній президент США Дональд Трамп також висловив свою думку щодо ситуації в Україні, засуджуючи російські бомбардування. Він висловив незадоволення діями Путіна, назвавши його «зовсім збожеволілим». Трамп підкреслив, що Путін має намір захопити всю Україну, а не лише її частину, і попередив, що це може призвести до серйозних наслідків для Росії.

Водночас Трамп критикував президента України Володимира Зеленського, зазначивши, що його висловлювання не приносять користі країні.