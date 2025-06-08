США перенаправили ракети з України на Близький Схід – Зеленський

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтервʼю ABC News, опублікованому 8 червня.

Сполучені Штати Америки (США) передали 20 тисяч ракет на Близький Схід, хоча ці озброєння були спочатку призначені для України, про що повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю ABC News, опублікованому 8 червня.

“Це була недорога та особлива технологія. Ми на них розраховували.” – Володимир Зеленський

Зеленський підкреслив, що ці ракети мали критичне значення для боротьби з іранськими безпілотниками типу “шахед”, які щодня завдають ударів по українській інфраструктурі.

Президент зазначив, що йдеться про партію озброєння, яку раніше обіцяла адміністрація Джо Байдена, проте не уточнив, про яку саме систему чи тип ракет йдеться.

На момент публікації новини Білий дім не надав жодних коментарів щодо зміни напрямку постачання.

Україна постійно закликає США та інших союзників прискорити постачання систем протиповітряної оборони та боєприпасів, особливо для протидії російським атакам дронами-камікадзе.

Передача вже обіцяної партії ракет в інший регіон може свідчити про пріоритетну увагу Вашингтона до загострення ситуації на Близькому Сході, зокрема через напруженість між Ізраїлем та Іраном.