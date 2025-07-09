США готують нові санкції проти Росії через війну в Україні

Про це пишет Politico.

9 липня, у середу, провідні республіканські лідери Конгресу США, зокрема спікер Палати представників Майк Джонсон та лідер більшості в Сенаті Джон Тун, оголосили про намір запровадити нові санкції проти Росії в найближчі тижні. Ця інформація стала відома завдяки заявам, зробленим під час пресконференції.

Ці заяви пролунали після того, як президент США Дональд Трамп висловив готовність тиснути на Москву з метою завершення війни в Україні. Спікер Палати представників Майк Джонсон підкреслив:

“Володимир Путін продемонстрував небажання бути розумним і серйозно говорити про посередництво миру, і я думаю, що ми повинні надіслати йому повідомлення – це моя думка.”

– Майк Джонсон

Лідер більшості в Сенаті Джон Тун також відзначив, що співпраця з Білим домом щодо законопроєкту, який має на меті посилити позиції президента Трампа на переговорах, просувається успішно. Він зазначив, що законопроєкт допоможе зупинити кровопролиття в Україні.

Тун висловив сподівання, що законопроєкт буде розглянуто найближчими тижнями, до літньої перерви у серпні:

“Республіканці в Сенаті прагнуть працювати з Палатою представників і Білим домом, щоб цей законопроєкт був прийнятий Конгресом та переданий на підпис президенту.”

– Джон Тун

Законопроєкт, ініційований сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом та сенатором-демократом Річардом Блюменталем, вже отримав підтримку понад 80 законодавців. Проте, Джон Тун чекав чіткого сигналу від Трампа для подальших дій.

Сенатор Грем також зазначив, що надав Трампу можливість “гнучкості” у разі, якщо президент вирішить скасувати санкції під час переговорів про мир.

Майк Джонсон, у свою чергу, підкреслив, що поки не ознайомлений з усіма деталями законопроєкту, але в Палаті представників існує зацікавленість у його прийнятті.

Основні положення санкційного законопроєкту Грема-Блюменталя

На початку квітня 50 американських законодавців, очолюваних Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем, представили двопартійний законопроєкт, що передбачає запровадження санкцій проти Росії у разі зриву мирних переговорів щодо України. Законопроєкт включає, зокрема, встановлення 500% тарифу на імпорт товарів з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші сировини.

Видання The Washington Post зазначило, що прийняття цього законопроєкту може завдати більше шкоди США, ніж Росії, оскільки багато ключових партнерів Вашингтона, таких як Індія, Туреччина, ЄС, Бразилія, Південна Корея, Тайвань та Японія, продовжують закуповувати російські енергоресурси. Навіть самі США імпортують російський уран.

Офіційні позиції США щодо нових санкцій

Після повторного вступу Дональда Трампа на посаду президента, він неодноразово погрожував Москві новими масштабними санкціями, але також зазначав, що Вашингтон утримується від нових обмежень у надії на укладення мирної угоди між Україною та Росією.

18 травня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон разом із Європою “без вагань” посилить санкції проти Росії, якщо Володимир Путін не проявить готовності до мирних переговорів з Україною “в дусі доброї волі”.

25 червня держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що Трамп “знатиме правильний час і місце” для запровадження санкцій проти Росії.