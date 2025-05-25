США просять Ізраїль відкласти наземну операцію в Газі для переговорів

Про це повідомляє The Jerusalem Post із посиланням на обізнані джерела.

Сполучені Штати Америки нещодавно звернулися до Ізраїлю з проханням відкласти заплановану наземну операцію в Секторі Гази. Це прохання є частиною зусиль США, спрямованих на підтримку переговорів щодо звільнення заручників, про що повідомляє The Jerusalem Post, посилаючись на джерела, обізнані з ситуацією.

Вашингтон акцентує увагу на двох важливих аспектах: необхідності відкласти початок масштабної військової операції в Газі та продовженні переговорів про звільнення заручників, навіть під час військових дій. Водночас ізраїльські офіційні особи стверджують, що після початку наземної операції їхні війська не залишать зайняті території, навіть якщо буде досягнута угода.

Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац підкреслив, що після початку операції Ізраїль діятиме рішуче і не зупиниться, поки не будуть досягнуті всі поставлені цілі. Незважаючи на це, США наполягають на продовженні переговорів про звільнення заручників, намагаючись знайти мирне вирішення конфлікту.

На минулому тижні Ізраїль відкликав свою делегацію з Катару після того, як ХАМАС вимагав американських гарантій щодо припинення вогню в рамках будь-якої угоди. Наразі на столі залишається лише так звана “рамкова угода Віткоффа”, яка передбачає звільнення 10 заручників і 60-денне припинення вогню, проте переговори зайшли в глухий кут.

Хоча ізраїльська делегація залишила Катар, адміністрація США продовжує вести непрямі переговори з ХАМАС через посередника доктора Башару Бахбаха, який раніше очолював кампанію “Арабські американці за Трампа”.

Конфлікт у Секторі Гази розпочався 7 жовтня 2023 року, коли ХАМАС здійснив напад на територію Ізраїлю, захопивши кілька населених пунктів і взявши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав масштабну контртерористичну операцію, що призвела до гуманітарної кризи та численних жертв серед цивільного населення.

15 січня 2025 року було укладено угоду про припинення вогню, яка почала діяти 19 січня. Вона передбачала три етапи, зокрема виведення ізраїльських військ із густонаселених районів Гази та звільнення частини заручників. Однак 18 березня 2025 року бойові дії відновилися.

17 травня Армія оборони Ізраїлю оголосила про новий наступ у Газі з метою ліквідації ХАМАС і звільнення заручників. Палестинські джерела повідомили про 146 загиблих унаслідок бойових дій, які тривають і досі.

18 травня прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про готовність укласти угоду з ХАМАС, яка передбачає припинення бойових дій. Наступного дня, 19 травня, ізраїльська армія розпочала масштабну наземну операцію в Газі з метою встановлення контролю над територією, що залишилася після руйнувань.

Цей крок стався на тлі провалу другого раунду непрямих переговорів у Катарі. Нетаньягу також наголосив, що після завершення конфлікту Ізраїль зберігатиме загальний контроль над Сектором Гази.