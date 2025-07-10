США відновлюють оборонну допомогу Україні: нові поставки зброї

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що у питанні відновлення оборонної допомоги з боку США спостерігаються «позитивні сигнали». Цю інформацію він озвучив 10 липня під час прес-конференції в Римі, відповідаючи на запитання журналістів.

На запитання про те, чи дійсно США відновили допомогу, Сибіга зазначив:

“Позитивні сигнали є”.

9 липня американські чиновники підтвердили, що адміністрація президента США Дональда Трампа відновила постачання частини озброєння в Україну, всього через тиждень після призупинення деяких поставок Пентагоном.

Серед озброєнь, які направляються до України, вказані 155-міліметрові боєприпаси та високоточні реактивні снаряди GMLRS.

Призупинення поставок зброї

2 липня стало відомо, що США призупинили постачання озброєння Україні, зокрема ракет і боєприпасів для систем протиповітряної оборони, через зменшення запасів на складах у США.

В українському Міністерстві оборони зазначили, що офіційних повідомлень про зупинення або перегляд графіків постачання оборонної допомоги від США не надходило. Вони підкреслили, що спираються на «фактичні дані» та перевіряють деталі.

4 липня відбулася телефонна розмова між президентами Трампом і Зеленським, яка проходила на фоні незадоволення Трампа діями Путіна та призупинення поставок зброї Україні.

5 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп «готовий допомагати» Україні з системами протиповітряної оборони.

Раніше Трамп повідомляв, що під час розмови з Зеленським обговорював передачу Києву зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Після обіцянки Трампа про нові поставки зброї Пентагон підтвердив, що вже розпочав їх відправлення.

Трамп також зазначив, що Україна зазнає «дуже сильного удару» від Росії і повинна мати можливість захищатися, додавши, що США надсилатимуть переважно оборонну зброю.

7 липня президент США підтвердив, що Сполучені Штати надішлють Україні більше зброї для захисту від російських атак.