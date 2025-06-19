США відновлюють видачу студентських віз із перевіркою соцмереж

Про це пише AP News

Державний департамент США оголосив про відновлення процесу видачі студентських віз для іноземців, який був призупинений раніше. Водночас, нові вимоги зобов’язують усіх заявників надати доступ до своїх акаунтів у соціальних мережах. Про це повідомляє агентство АР.

У відомстві підкреслили, що консульські працівники будуть перевіряти публікації та повідомлення на предмет виявлення ворожого ставлення до США, її уряду, культури та основних принципів.

Згідно з новими правилами, скасування травневого рішення про призупинення розгляду студентських віз означає, що нові заявники, які відмовляться від відкриття своїх акаунтів у соцмережах, можуть отримати відмову у візі. Це буде розцінюватися як спроба уникнути перевірки або приховати свою онлайн-активність.

Посадовці зазначили, що адміністрація Трампа минулого місяця тимчасово зупинила запис на співбесіди для нових студентських віз, готуючись до розширення перевірок активності іноземців у соціальних мережах.

Студенти з усього світу з нетерпінням чекали відновлення запису на співбесіди в консульствах США, оскільки час для бронювання квитків і житла перед початком навчального року швидко спливає.

Внутрішні інструкції для консулів вказують на необхідність звертати увагу на “будь-які ознаки ворожості до громадян, культури, уряду, інституцій або основних принципів США”.

“Ця політика робить із кожного консула цензора, і вона неминуче охолоджуватиме політичне висловлення – як усередині США, так і за їхніми межами”. – Джаміль Джаффер, виконавчий директор Інституту Першої поправки Колумбійського університету

Джаффер також зауважив, що нова політика нагадує ідеологічну перевірку часів Холодної війни, коли багатьом митцям і науковцям забороняли в’їзд до США.

Іноземні студенти в США наразі підлягають посиленому нагляду з різних причин. Навесні адміністрація Трампа анулювала дозволи на навчання для тисяч студентів, навіть для тих, хто мав лише незначні правопорушення, такі як порушення правил дорожнього руху, хоча це рішення згодом було скасоване.