Двосторонні переговори США, Росії та України: безпека і санкції

Як повідомляє медіа Reuters

У Малайзії відбулася важлива двостороння зустріч між державним секретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Ця подія стала частиною саміту ASEAN, що викликало значний інтерес у міжнародних колах, особливо на фоні напружених відносин між Вашингтоном і Москвою, про що повідомляє агентство Reuters.

Хоча деталі переговорів поки що залишаються під грифом секретності, сама зустріч свідчить про важливість діалогу між двома країнами в умовах глобальної політичної напруги.

Цікаво, що 9 липня президент України Володимир Зеленський також провів зустріч у Римі зі спецпредставником США Куртом Келлогом. Основними темами обговорення стали питання постачання зброї та зміцнення системи протиповітряної оборони України.

Зеленський акцентував увагу на тому, що з огляду на зростання кількості російських атак, ці питання є надзвичайно актуальними для України. Обговорювалися також питання закупівлі американської зброї, спільного оборонного виробництва та локалізації виробництва в Україні.

Окрему увагу було приділено санкційному тиску на Росію. Президент підкреслив важливість посилення обмежень, зокрема, введення жорсткіших санкцій проти російської енергетики та вторинних санкцій для покупців російської нафти.