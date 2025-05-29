Телефонна розмова Рубіо та Лаврова: переговори про припинення війни в Україні

Про це йдеться на сайті Держдепу США

28 травня державний секретар США Марко Рубіо провів телефонну бесіду з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Цю інформацію підтвердив офіційний сайт Держдепартаменту США.

У своїй заяві Рубіо підкреслив важливість конструктивного та добросовісного діалогу з Україною, що, на його думку, є єдиним шляхом до завершення конфлікту. Він також привітав нещодавній обмін полоненими між Росією та Україною, який відбувся у форматі “1000 на 1000”.

Лавров, у свою чергу, повідомив, що другий раунд переговорів заплановано на 2 червня в Туреччині. Голова російської делегації Володимир Мединський зазначив, що Росія готова обговорити кожен пункт угоди про можливе припинення вогню та запропонувала Україні місце для зустрічі з обміну “меморандумами”.

Президент України Володимир Зеленський також підтвердив, що Росія пообіцяла надати “меморандум” з умовами, за яких РФ готова завершити війну після обміну полоненими.

Заступник голови Офісу президента України Ігор Брусило повідомив, що підготовка до наступних переговорів з Росією вже розпочалася, хоча переговорна команда ще не сформована.

Спеціальний представник США з питань України Кіт Келлог зазначив, що США отримали від України пропозиції щодо мирної угоди, а Росія також планує надіслати свій “меморандум”.

Переговори у Стамбулі: деталі

16 травня у Стамбулі відбулася зустріч делегацій України та Росії. Українську сторону представляв міністр оборони Рустем Умєров, а також перші заступники міністрів закордонних справ, СБУ, ГУР та інші офіційні особи.

Російську делегацію очолював Володимир Мединський, який раніше був головою переговорної групи у 2022 році, а також заступники голів МЗС і Міноборони Росії та начальник Головного управління Генштабу.

Перемовини проходили за посередництва Туреччини. За результатами зустрічі сторони домовилися про обмін по 1000 полонених з кожного боку, що стало кроком до зміцнення довіри. Вони також узгодили намір обмінятися письмовими пропозиціями щодо умов можливого припинення вогню та “принципово” погодилися провести ще одну зустріч.

Крім того, Росія висунула умову виведення українських військ з територій, які не були захоплені, і погрожувала окупувати Харківську та Сумську області у разі відмови. Ці вимоги розглядаються як передумова для режиму припинення вогню, а російська делегація заявила про готовність продовжувати бойові дії протягом тривалого часу.