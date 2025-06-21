США і Росія обговорили резолюцію ООН про війну в Україні без згадки агресора

Про це повідомляє Le Monde.

Представники адміністрації президента США Дональда Трампа провели переговори з російськими колегами щодо проєкту резолюції ООН, присвяченого третій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке відбулося 24 лютого. Важливо зазначити, що в американському проєкті Росія не була вказана як країна-агресор. Цю інформацію оприлюднило видання Le Monde.

Згідно з даними, тимчасова представниця США при ООН Дороті Ші 21 лютого закликала інші країни в Раді безпеки ООН відкликати українську резолюцію, що стосується цієї річниці. Вона запропонувала винести на голосування американську версію документа.

Посол Франції в ООН Ніколя де Рів’єр поцікавився у Дороті Ші про зміст американської резолюції, на що вона відповіла, що в тексті викладена позиція “Мир, а не війна”.

Після отриманої інформації представники європейських країн в ООН провели термінову зустріч, на якій дійшли висновку, що Україні слід зберегти свій текст резолюції. Вони висловили занепокоєння щодо дій США, які викликали “відчуття зради”, як зазначили джерела в МЗС Франції.

Франція та Велика Британія, як постійні члени Ради безпеки ООН, взяли на себе ініціативу щодо просування української резолюції в Раді безпеки та Генеральній асамблеї ООН.

Під час голосування в Генасамблеї українська резолюція, яка залишалася без змін, була прийнята, незважаючи на опір з боку США та Росії. В американську резолюцію внесли правки, які вимагали поважати територіальну цілісність.

У Раді безпеки ООН США активно лобіювали непостійних членів на підтримку своєї резолюції. Вони наполягали на тому, щоб їхній текст, що закликав до “швидкого припинення” війни в Україні без згадки агресора, був винесений на голосування того ж дня. Резолюцію було прийнято з 10 голосами “за” та п’ятьма утрималися. США проголосували разом з Росією та Китаєм, тоді як п’ять європейських членів утрималися.

Згодом стало відомо, що представники США обговорювали текст своєї резолюції з російськими колегами без відома європейських країн.

24 лютого Генасамблея ООН голосувала за дві резолюції, що стосуються війни Росії проти України – одну колективну за участі понад 50 країн та одну американську. Обидві резолюції отримали підтримку 93 країн, проти української проголосували США та Росія.

У резолюції, яку винесла на голосування Україна разом з 50 іншими країнами, Росія була названа країною-агресором, а також містився заклик до повного виведення російських військ з України.

Американська резолюція також отримала підтримку 93 країн, але Україна утрималася. Росія проголосувала проти, оскільки їхня пропозиція про “припинення українського конфлікту” шляхом усунення “його першопричин” не була врахована.

Варто зазначити, що в американському проєкті Росія не була вказана як країна-агресор. Проте до резолюції, запропонованої США, під час засідання Генасамблеї внесли поправки від країн ЄС, які змінили формулювання війни на “повномасштабне вторгнення Росії в Україну” замість “російсько-українського конфлікту” та уточнили, що мова йде про “справедливий, тривалий і всеосяжний мир між Україною та РФ відповідно до Статуту ООН”.

США вирішили утриматися від голосування за свою резолюцію після внесення цих поправок.