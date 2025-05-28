Санкції США проти танкерів російської нафти, що постачають Індію

Про це повідомляє агентство Bloomberg

В останніх новинах стало відомо, що танкери, які постачають російську нафту до Індії, виявилися під санкціями США. Це підтверджує інформація, отримана від агентства Bloomberg.

На початку минулого тижня один з нафтопереробних заводів Індії отримав приблизно 1 мільйон барелів нафти Sokol, що була доставлена з Далекого Сходу Росії. Половина цього обсягу була перевантажена на танкер, що підпадає під американські санкції, в результаті двох операцій перевантаження, згідно з даними компаній Kpler і Vortexa Ltd.

Згідно з інформацією Kpler, інші танкери, які також потрапили під санкції США, продовжують транспортувати російську нафту, яка має бути доставлена в Індію в найближчі місяці.

Наприкінці березня танкер Viktor Titov, який потрапив під санкції Мінфіну США в січні, завантажив близько 500 тисяч барелів нафти Sokol у Росії. Після цього він перевантажив вантаж на судно Night Glory, яке вирушило до Малайзії, де знову відбулося перевантаження на танкер Cordelia Moon. Останній завершив доставку на нафтопереробний завод у Джамнагарі на заході Індії наприкінці травня.

Цікаво, що танкери Night Glory і Cordelia Moon підпадають під санкції Великої Британії, але не під санкції США.

Додатково, Kpler повідомляє, що інші танкери, які також потрапили під санкції США, беруть участь у торгівлі російською нафтою. Серед них – Captain Kostichev і Victor Konetsky. Captain Kostichev завантажив 699 тисяч барелів нафти Sokol наприкінці квітня, а потім перевантажив вантаж на танкер Monte 1, який очікується в Джамнагарі на початку червня.

У середині травня Victor Konetsky здійснив перевантаження на судно Night Glory у Находкінській бухті, при цьому судна можуть змінювати свої пункти призначення.

Санкції проти «тіньового флоту» Росії

У грудні 2024 року Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що російський «тіньовий флот» налічує понад тисячу танкерів, створених для обходу нафтових санкцій, запроваджених проти Росії.

10 січня 2025 року США запровадили санкції проти понад 30 російських нафтосервісних компаній, серед яких «Газпром Нафта», «Сургутнафтогаз», «Інгосстрах», «Альфастрахування» та «Радкомфлот». До санкційних списків також увійшли 184 танкери, включаючи 63 судна компанії «Совкомфлот» та кораблі «тіньового флоту», які перевозили російську нафту. Деякі з цих суден також транспортували підсанкційну іранську нафту.

24 лютого в 16-му пакеті санкцій ЄС розширив список підсанкційних російських суден ще на кілька десятків одиниць, довівши загальну кількість під обмеженнями танкерів до 153.

9 травня Велика Британія запровадила санкції проти 101 російського нафтового танкера, а також проти 9 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із «тіньовим флотом» Росії.

20 травня до 17-го пакету санкцій ЄС додали ще 189 суден з третіх країн, які беруть участь у діяльності російського «тіньового флоту».