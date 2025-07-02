США вводять санкції проти російської кіберзлочинної групи Aeza Group

Як повідомляє Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США

Уряд Сполучених Штатів Америки оголосив про введення санкцій проти значного кіберугруповання з Росії. Мова йде про компанію Aeza Group, а також про її глобальну мережу, що підтримує кіберзлочинну діяльність. Цю інформацію оприлюднило Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

У заяві OFAC зазначено: “Сьогодні (1 липня – ред.) Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США вносить до списків Aeza Group, постачальника послуг надійного хостингу (BPH), за його роль у підтримці кіберзлочинної діяльності, спрямованої на жертв у Сполучених Штатах та в усьому світі”.

Відомо, що постачальники послуг BPH надають доступ до спеціалізованих серверів та комп’ютерної інфраструктури, що допомагає кіберзлочинцям, таким як вимагачі та викрадачі особистої інформації, уникати виявлення та протистояти спробам правоохоронних органів зупинити їхню злочинну діяльність.

OFAC також включило до списків дві пов’язані компанії та чотирьох керівників Aeza Group. У співпраці з Національним агентством з боротьби зі злочинністю (NCA) Великої Британії, OFAC також вніс до списків підставну компанію Aeza Group у Великій Британії.

Група компаній Aeza розташована у Санкт-Петербурзі, Росія. Як зазначили в OFAC, Aeza Group надавала послуги BPH групам програм-вимагачів і шкідливих програм, таких як Meduza і Lumma, які використовували ці послуги для атак на оборонно-промислову базу США та технологічні компанії, а також на інші жертви по всьому світу.

Інфокрадії, які часто використовуються для збору особистої інформації, паролів та інших конфіденційних даних, потім продають на даркнет-ринках, що робить їх важливим елементом кіберзлочинності.

Aeza Group також розміщувала програми-вимагачі BianLian, а також панелі для викрадення інформації RedLine та BlackSprut. Ці програми активно використовуються на російському ринку заборонених наркотиків у даркнеті, що дозволяє анонімно купувати та пересилати наркотики через Інтернет, ставлячи під загрозу безпеку в США та інших країнах.