США просять Сербію прийняти депортованих мігрантів: нова імміграційна стратегія

Як пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Адміністрація США звернулася до Сербії та інших країн Балканського регіону з проханням прийняти мігрантів, які були депортовані зі Сполучених Штатів. Цю інформацію повідомляє Bloomberg, посилаючись на обізнані джерела.

Згідно з даними видання, переговори з країнами регіону тривають і є частиною більш широкої стратегії пошуку іноземних урядів, готових приймати мігрантів, яких висилають зі США, включаючи тих, хто прибув під час адміністрації Байдена.

Одне з джерел зазначає, що регіональному бюро Державного департаменту США було доручено представити цю ініціативу. Наразі не відомо, чи вдалося досягти конкретних домовленостей у результаті цих переговорів.

У травні Верховний суд США дозволив позбавити тимчасового легального статусу близько півмільйона громадян Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели. За словами джерела, адміністрація США активно шукає можливі країни для депортації іммігрантів з цих держав.

У квітні Wall Street Journal повідомляв, що США розглядають варіанти депортації мігрантів до інших балканських країн, проте Сербія раніше не згадувалася як потенційне місце призначення.

Bloomberg підкреслює, що Сербія має особливе значення для родини Трампа. У Белграді планується будівництво Trump Tower Belgrade, яке реалізовуватиме інвестиційна компанія, співзасновником якої є зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Контроль над Trump Organization, що надала ліцензії для проєкту, наразі належить синам президента – Еріку та Дональду Трампу-молодшому.

Сербський президент Александар Вучич, який намагається балансувати між Заходом і Сходом, є палким прихильником Трампа. Він підтримував зв’язки з рухом Make America Great Again ще до повернення Трампа до влади і одним із перших привітав його з перемогою на виборах. Старший син Трампа неодноразово відвідував Сербію, а спецпосланець Річард Гренелл отримав найвищу цивільну нагороду країни.

Вучич планував зустрітися з Трампом у Флориді на початку травня, але через хворобу змушений був скасувати візит до США. Вже за кілька днів він з’явився в Москві, де взяв участь у параді 9 травня.

За даними Bloomberg, практика прийняття депортованих мігрантів не є новою для Балкан. Наприклад, Італія уклала подібну угоду з Албанією, де за кошти італійського уряду створили центри для мігрантів, затриманих під час спроби перетину морського кордону з Африки до Європи. Однак ці домовленості стикнулися з труднощами та судовими процесами в італійських судах.

Останні переговори з балканськими країнами відбуваються на фоні судових оскаржень жорстких імміграційних заходів США. Понад 200 мігрантів, переважно венесуельців, було депортовано до в’язниці в Сальвадорі.

У цьому контексті адміністрація Трампа застосувала закон, який раніше використовувався лише під час війни, що дозволяє президенту обходити федеральні імміграційні правила для висилки “чужоземних ворогів” у випадках, коли іноземна держава загрожує “вторгненням або хижацьким вторгненням”.