Законопроєкт Трампа загрожує медичному страхуванню 12 млн американців – прогноз CBO

Як повідомляє The New York Times

Позапартійне бюджетне управління Конгресу (CBO) оприлюднило прогноз, згідно з яким законопроєкт про бюджет, підтриманий президентом США Дональдом Трампом та республіканцями в Сенаті, може призвести до втрати медичного страхування для майже 12 мільйонів американців протягом наступного десятиліття. Цю інформацію підтверджують численні джерела, зокрема The New York Times та BBC.

Згідно з оцінками CBO, якщо версія законопроєкту Сенату стане законом, до 2034 року 11,8 мільйона людей залишаться без медичного страхування, що на мільйон більше, ніж передбачалося в попередній версії, розробленій Палатою представників. Законопроєкт передбачає значне скорочення витрат на програми Medicaid, Medicare та Obamacare, загалом на понад 1,1 трильйона доларів протягом наступного десятиліття, з яких більше 1 трильйона доларів буде зекономлено на Medicaid.

Ці зміни найбільше вдарять по вразливих групах населення, зокрема сім’ям з низьким рівнем доходу, дітям, літнім людям та особам з інвалідністю, оскільки Medicaid забезпечує медичне покриття для понад 71 мільйона американців, за даними CNN.

Згідно з законопроєктом, понад 80% американців отримають зниження податків у наступному році, але найбільше вигоди отримають заможні платники податків, зокрема у вигляді знижок на податки, як зазначає Центр податкової політики, повідомляє BBC.

Законопроєкт також пропонує скорочення деяких програм для фінансування податкових відрахувань. У сфері охорони здоров’я він передбачає вимогу до роботи для більшості дорослих, щоб мати право на отримання допомоги. Це також зменшує податки, які штати можуть стягувати з медичних працівників, кошти з яких використовуються для фінансування програм Medicaid.

29 червня республіканці в Сенаті підтримали законопроєкт Трампа про бюджет, але остаточне голосування залишається невизначеним. Сенат проголосував 51 голосом проти 49, щоб розпочати дебати. Двоє республіканців приєдналися до демократів, які виступили проти цього кроку.

Серед республіканців існують розбіжності щодо того, наскільки потрібно скоротити програми соціального забезпечення, щоб продовжити податкові пільги Трампа на суму 3,8 трильйона доларів. Деякі сенатори, такі як Сьюзен Коллінз з Мену, Джош Хоулі з Міссурі та Том Тілліс з Північної Кароліни, висловили заперечення проти масштабів запропонованих скорочень.

Основні аспекти законопроєкту про бюджет

Проєкт законопроєкту про витрати містить кілька ключових компонентів, зокрема зниження податків, яке Трамп обіцяв під час своєї кампанії. Це включає податкове вирахування на виплати соціального забезпечення та скасування податків на понаднормову роботу та чайові.

Деякі з більш суперечливих заходів все ще залишаються в силі, включаючи обмеження та вимоги щодо Medicaid. Демократи розкритикували цю частину законопроекту, стверджуючи, що вона обмежить доступ до доступної медичної допомоги для мільйонів американців.

Проєкт закону також враховує пропозиції парламентаря Сенату, який перевіряє законопроєкти на відповідність процедурам палати.

Крім того, законопроєкт збільшує ліміт податку на сіль та чисту енергетику. Ілон Маск висловив незгоду з податками, які пропонуються на проєкти сонячної та вітрової енергетики, що призвело до конфлікту між ним та Трампом на початку червня.

“Президент США називав ініціативу “великим, гарним законопроєктом”, а от Маск – “огидною мерзотою”, яка, на його думку, спричинить дефіцит бюджету США до 2,5 трильйонів доларів.” – BBC

В результаті Трамп висловив своє “дуже розчарування” Ілоном Маском, припустивши, що Маск засмутився через скасування пільг для електромобілів, що може негативно вплинути на компанію Tesla.