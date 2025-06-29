Сенат США розглядає податковий законопроєкт Трампа на 4,5 трильйона доларів

Про це пише The Guardian

У суботу Сенат США розпочав дебати щодо амбітного податкового законопроєкту, ініційованого президентом Дональдом Трампом, який передбачає зниження податків на загальну суму 4,5 трильйона доларів. Це стало можливим завдяки тестовому голосуванню, яке відбулося з мінімальною перевагою – 51 голос “за” проти 49 “проти”, незважаючи на опозицію з боку двох сенаторів-республіканців.

Законопроєкт не лише пропонує податкові пільги для бізнесу та громадян, але й передбачає збільшення витрат на посилення контролю за імміграцією та оборонні потреби. Водночас серед республіканців тривають суперечки щодо масштабів скорочень соціальних програм, таких як Medicaid та пільги для відновлювальної енергетики.

Остання версія законопроєкту включає пришвидшене згортання податкових пільг для відновлювальної енергетики, скорочення термінів податкових кредитів для електромобілів, а також створення нового фонду на 25 мільярдів доларів для підтримки сільських лікарень.

Крім того, документ підвищує ліміт відрахування місцевих і штатних податків з 10 000 до 40 000 доларів на п’ять років, після чого ліміт повернеться до попереднього рівня.

Сенатори-республіканці планують ухвалити законопроєкт у неділю, щоб Палата представників могла розглянути його до 3 липня. Президент Трамп наполягає на тому, щоб законопроєкт був ухвалений до Дня незалежності США 4 липня.

Відомий мільярдер та підприємець у сфері технологій Ілон Маск у суботу різко розкритикував останню версію податково-бюджетного законопроєкту Трампа, назвавши його “цілковито божевільним і руйнівним”.

“Останній проєкт законопроєкту Сенату знищить мільйони робочих місць в Америці і завдасть величезної стратегічної шкоди нашій країні!” – Ілон Маск

“Цілковито божевільно і руйнівно. Він роздає субсидії індустріям минулого, водночас завдаючи серйозної шкоди індустріям майбутнього.” – Ілон Маск

На думку Маска, ухвалення цього пакету стане “політичним самогубством для Республіканської партії”. Раніше повідомлялося, що Трамп прагне, щоб його “великий, красивий” законопроєкт про податкові пільги та скорочення витрат був підписаний до 4 липня, і він активно тисне на Сенат для якнайшвидшого ухвалення.