Сенат США ухвалив закон GENIUS Act для регулювання стейблкоїнів

Про це пише Reuters.

17 червня Сенат США ухвалив важливий законопроєкт GENIUS Act, який вперше встановлює федеральні регуляції для стейблкоїнів – криптовалют, що мають прив’язку до долара США. Цю інформацію повідомило агентство Reuters.

Законопроєкт отримав підтримку 68 сенаторів, тоді як 30 проголосували проти. Наступним етапом стане розгляд цього законопроєкту Палатою представників, після чого документ буде передано на підпис президенту Дональду Трампу.

Згідно з новими вимогами, емітенти стейблкоїнів повинні забезпечувати свої токени ліквідними активами, такими як долари США або короткострокові державні облігації. Крім того, вони зобов’язані щомісяця публікувати інформацію про структуру своїх резервів. Це, як очікується, підвищить прозорість та довіру до ринку цифрових активів.

Криптоіндустрія активно лобіювала прийняття цього закону, витративши понад 119 мільйонів доларів на підтримку кандидатів, які відстоювали інтереси сектора.

Президент Трамп, який раніше отримував значну підтримку від криптоспільноти, висловив думку, що законопроєкт про стейблкоїни має бути ухвалений до серпня.

“Стейблкоїн-законопроєкт має бути ухвалений до серпня.” – Дональд Трамп

Проте, деякі демократи, зокрема сенаторка Елізабет Воррен, висловили критику щодо цієї ініціативи, зазначивши, що вона не забезпечує достатнього захисту від відмивання коштів і дозволяє технологічним гігантам та іноземним емітентам випускати власні токени.