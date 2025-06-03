Сенат США готує жорсткі санкції проти Росії на тлі переговорів у Стамбулі

Про це пише The Hill.

У Сенаті США представники обох політичних партій працюють над новим масштабним пакетом санкцій проти Росії. Це відбувається на фоні “приголомшливої” операції України під назвою “Павутина” та зростання російських атак. Проте республіканці чекають на “зелене світло” від президента Дональда Трампа, як повідомляє The Hill.

Законопроєкт, який підтримують понад 80 сенаторів, передбачає введення 500% мит на російські енергоносії для країн-імпортерів. Це може суттєво вплинути на ключових партнерів Москви, таких як Китай та Індія, які отримують 70% російського експорту нафти, газу та урану.

Однак республіканці поки що не вносять документ на голосування, оскільки чекають на підтвердження від Трампа.

“Ми готові рухатися вперед, щойно Білий дім скаже, що час настав”. – сенатор-республіканець Марквейн Маллін

Сенатор Ліндсі Грем, ініціатор закону, охарактеризував його як “найжорсткіший із усіх, які він бачив за роки роботи в Сенаті”. Він зазначив, що документ розроблявся у співпраці з радниками Трампа.

“Путін готується до нової війни. Ми бачимо ознаки підготовки до нового наступу вже цього літа або восени”. – сенатор Ліндсі Грем

Незважаючи на це, Трамп поки що не висловив офіційної підтримки санкційного законопроєкту.

“Я не знаю. Мені треба подивитись на це”. – Дональд Трамп

Лідер більшості в Сенаті Джон Тун повідомив, що законопроєкт може бути розглянутий протягом наступних чотирьох тижнів.

“Я думаю, що це матиме великий вплив. Ми повинні чітко дати зрозуміти Росії, що пора сідати за стіл переговорів”. – сенатор Джон Тун

2 червня у Стамбулі завершився другий раунд прямих переговорів між Україною та Росією. Українська сторона передала Росії документ, що відображає її позицію щодо мирного врегулювання.

Під час переговорів у Стамбулі 2 травня сторони домовилися про:

обмін усіх тяжкопоранених і тяжкохворих – “всіх на всіх”;

обмін усіх солдатів віком 18–25 років – “всіх на всіх”;

повернення тіл полеглих – 6000 на 6000.

Крім того, українська сторона надала верифікований список викрадених українських дітей та запропонувала провести зустріч на рівні лідерів до кінця червня.

Перший раунд переговорів відбувся у Стамбулі 16 травня за посередництва Туреччини, де сторони погодили обмін військовополоненими у форматі “1000 на 1000”.