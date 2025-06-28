Сенат США відхилив обмеження ударів по Ірану: реакція та наслідки

Про це пише AP News.

У п’ятницю Сенат США відхилив резолюцію, ініційовану демократами, яка мала на меті обмежити повноваження президента Дональда Трампа щодо початку нових військових дій проти Ірану без згоди Конгресу. Цю інформацію повідомило агентство Associated Press.

Резолюція, запропонована сенатором Тімом Кейном, вимагала від президента отримувати дозвіл Конгресу перед будь-якими подальшими ударами по Ірану. За документ проголосували 47 сенаторів, тоді як 53 виступили проти. Серед противників виявився навіть один демократ – Джон Феттерман з Пенсильванії, а єдиним республіканцем, який підтримав резолюцію, став Ренд Пол.

Більшість республіканців наголосили на тому, що Іран становить безпосередню загрозу, і підтримали рішення Трампа завдати ударів по трьох іранських ядерних об’єктах минулими вихідними без погодження з Конгресом.

“Не можна обмежувати президента посеред кризи, коли на кону життя людей.” – сенатор Білл Хейгерті

Демократи вважають, що такі дії мають обговорюватися в Конгресі, щоб уникнути необґрунтованих військових втручань. Сенатор Кейн підкреслив, що США не повинні відправляти свої війська на війну без політичного консенсусу та чіткого розуміння національних інтересів.

Незважаючи на скептицизм демократів щодо реальної загрози з боку Ірану, більшість республіканців підтримали рішення Трампа. Президент також заявив, що у разі потреби знову завдасть ударів по іранських ядерних об’єктах.

У той же час Білий дім повідомив про намір відновити переговори з Іраном, хоча конкретні дати поки не визначені.

Удар США по ядерних об’єктах в Ірані

У ніч на 22 червня американська авіація атакувала три ядерні об’єкти в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент Трамп зазначив, що метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану, а атаковані об’єкти були повністю знищені.

Він також попередив, що у разі відмови Тегерана від мирних переговорів, майбутні удари можуть бути значно масштабнішими.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив подяку Трампу за проведену операцію.

Водночас заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які були атаковані США.

Відповідь Ірану ракетними ударами

23 червня Іран запустив понад десять ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удари США по ядерних об’єктах. За даними ізраїльського чиновника, ракети були націлені на Катар та Ірак.

Міністр оборони Катару повідомив, що система протиповітряної оборони перехопила ракети, які були націлені на авіабазу Аль-Удейд – найбільший військовий об’єкт США в регіоні.

Президент Трамп відреагував на ракетний обстріл, назвавши його “дуже слабкою реакцією”, яку США “очікували” і “ефективно відбили”. Він також запевнив, що серед американських військових немає постраждалих.