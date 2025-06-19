Сенатори-демократи вимагають схвалення Конгресу для військових дій США в Ірані

Згідно заповідаїть иранське державне інформагентство IRNA: Иранське державне інформагентство IRNA

Група сенаторів-демократів висловила думку, що президент США Дональд Трамп повинен отримати схвалення Конгресу, якщо планує “збільшити участь США у війні” в Ірані. Це стало основною темою їхньої заяви.

“Оскільки президент Трамп, як повідомляється, розглядає можливість розширення участі США у війні, ми глибоко стурбовані відсутністю підготовки, стратегії і чітко визначених цілей, а також величезним ризиком для американців і цивільного населення в регіоні.” – Сенатори-демократи

Сенатори підкреслили, що Тегеран попередив про можливу помсту американському персоналу у разі, якщо США вирішать завдати удари по Ірану. Вони також зазначили, що понад 40 тисяч американських військовослужбовців наразі перебувають у більш ніж десяти країнах Близького Сходу, що ставить їх під загрозу з боку Ірану та його союзників.

Демократи вимагають від адміністрації Трампа “чіткого плану” щодо можливих військових дій, а також планів евакуації американців з регіону. Вони нагадали, що відповідно до закону, президент зобов’язаний проконсультуватися з Конгресом і отримати дозвіл, якщо планує втягнути країну у війну.

“Він зобов’язаний надати Конгресу та американському народу стратегію участі США в регіоні. Нам потрібен чіткий, детальний план, що окреслює цілі, ризики, вартість і часові рамки будь-якої запропонованої місії, а також те, як буде проводитися безпечна евакуація американців, які перебувають під загрозою, з усього регіону.” – Сенатори-демократи

Серед інших питань, які турбують сенаторів, є мета військової інтервенції США в Іран, що може включати вимогу Трампа про “безумовну капітуляцію” Ірану, а також які конституційні або законодавчі повноваження можуть бути задіяні в цьому контексті.

“Конгрес не надавав дозволу на військові дії проти Ірану – ми не будемо схвалювати військове втручання, яке ставить під загрозу Америку. Конгрес відіграє вирішальну роль у цей момент.” – Сенатори-демократи

Нещодавно Wall Street Journal повідомив, що президент Трамп інформував американських високопосадовців про можливість атаки на Іран, але вирішив відкласти її, щоб дочекатися реакції Тегерана щодо ядерної програми.

Згідно з інформацією, однією з цілей США може бути об’єкт зі збагачення урану у Фордо, який, за оцінками військових експертів, важко знищити звичайними авіабомбами.

На запитання про можливість удару по ядерних об’єктах Ірану, Трамп відповів: “Можливо, зроблю це, можливо, ні”.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що Іран не капітулює і попередив, що будь-яке американське військове втручання матиме “непоправні наслідки”.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по численних цілях на території Ірану, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану та іншими військовими спорудами.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він підкреслив, що операція триватиме доти, поки не буде досягнуто поставлених цілей.

Внаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило Іранське державне інформагентство.

Після ізраїльської атаки кілька країн закрили свій повітряний простір. МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об’єктах. Іран стверджує, що його ядерні об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень під час атаки.

У відповідь на атаку Ізраїлю, Іран запустив понад 100 безпілотників у бік ізраїльської території.

Пізніше 13 та 14 червня Ізраїль завдав нових авіаударів по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати в причетності до ударів Ізраїлю по іранській території. Вашингтон відкинув ці обвинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.