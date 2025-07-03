Сенатори розслідують затримку санкцій Трампа проти Росії через війну в Україні

Про це пише The Hill.

Троє сенаторів-демократів оголосили про початок розслідування стосовно затримки адміністрації президента США Дональда Трампа у запровадженні нових санкцій проти Росії, що триває вже понад п’ять місяців, у зв’язку з війною в Україні. Цю інформацію оприлюднила газета The Hill.

У спільній заяві сенаторів Джин Шагін (штат Нью-Гемпшир), Елізабет Воррен (штат Массачусетс) та Кріса Кунса (штат Делавер) зазначається:

“Замість того, щоб вжити цілком доступних заходів для тиску на агресора, президент Трамп нічого не робить, і ми будемо розслідувати цю втрачену можливість домогтися припинення цієї війни.”

З початку другого терміну Трампа у січні Сполучені Штати не запровадили жодних нових санкцій проти Росії через її агресію в Україні, а в деяких випадках навіть послаблювали існуючі обмеження.

Згідно з аналізом The New York Times, за часів президентства Джо Байдена Вашингтон запровадив понад 6200 санкцій проти російських структур, які підтримують військові дії Кремля. У середньому вводили більше 170 нових санкцій щомісяця.

Відсутність нових санкцій, на думку сенаторів, дозволяє Володимиру Путіну продовжувати агресію проти України, незважаючи на численні заяви Трампа про намір швидко завершити війну.

“Американці мають запитати, чому президент, який говорить, що хоче закінчити велику війну, натомість дозволяє агресору діяти безкарно.”

Сенатори також підкреслили:

“На додачу до зупинки ключової допомоги Україні, президент Трамп уже понад п’ять місяців блокує регулярне оновлення наших санкцій та експортного контролю – дозволяючи дедалі більшій кількості порушників у Китаї та по всьому світу й надалі постачати російську воєнну машину.”

Вони наголосили, що невикористання наявних інструментів “підбадьорює Путіна до продовження війни”.

Сенатори закликали адміністрацію Трампа забезпечити виконання чинних санкцій проти Москви, зокрема відновити регулярне внесення до списків структур, які підтримують оборонну промисловість Росії.

Крім того, вони закликали США приєднатися до європейських партнерів у посиленні санкцій, щоб змусити Кремль сісти за стіл переговорів.