США готують нові жорсткі санкції проти Росії за підтримки Конгресу

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Сенатор США Річард Блюменталь висловив думку, що обидві палати Конгресу готові до введення нових санкцій, підкресливши, що американці не потерплять затягування з рішеннями щодо Росії з боку президента Трампа. Ці коментарі він зробив під час пресконференції в Києві.

Блюменталь зазначив, що відповідь Сенату на затримки з боку Путіна буде “чіткою та однозначною”.

“500% тарифи на будь-кого, хто купує нафту, газ чи нафтохімічну продукцію. 500% тарифи на Індію, на Китай, які купують 70% цієї російської продукції. І мене надзвичайно підбадьорила підтримка, яку ми отримали від наших європейських союзників. Вони герої, бо сказали: давайте, прийміть законопроєкт про санкції.” – Річард Блюменталь

Сенатор Ліндсі Грем також висловився, що планує закликати європейських партнерів знизити максимальну ціну на нафту, щоб ускладнити економічну ситуацію для Путіна.

“Знаєте, що ми будемо робити? Захоплювати російські активи. 300 млн євро в європейських банках, більшість з них у Бельгії. Використовувати їх для оплати військової зброї для України. Використовувати фонд реконструкції, який нещодавно узгодили. Доходи та права роялті від корисних копалин, що є частиною природних ресурсів України. Також для оплати збільшення військової допомоги.” – Ліндсі Грем

Ліндсі Грем також підтвердив, що США планують використовувати фінансові ресурси для посилення військової підтримки України та введення нових санкцій проти Росії.

На початку квітня 50 американських законодавців, очолюваних республіканцем Ліндсі Гремом та демократом Річардом Блюменталем, представили двопартійний законопроєкт, що передбачає запровадження санкцій проти Росії у разі зриву мирних переговорів щодо України.

Документ містить положення про первинні та вторинні санкції, включаючи 500% тарифи на країни, які купують російську нафту та її похідні продукти.