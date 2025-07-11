Зустріч Рубіо та Лаврова не змінює позицію США щодо України

Як заявила речниця Держдепартамент США під час брифінгу 10 липня

Зустріч між держсекретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим не змінює позицію Вашингтона щодо масованих атак Росії на Україну. Про це під час брифінгу 10 липня повідомила речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс.

Вона відповіла на запитання про доцільність зустрічі з Лавровим, враховуючи агресивні дії Росії, зазначивши, що в минулому багато людей вважали, що спілкування з Путіним не є доцільним, і протягом трьох років не відбувалося жодних переговорів.

Брюс підкреслила:

“Це не той спосіб, яким можна досягти якогось порозуміння, угоди чи спроб зупинити будь-яку різанину та страждання”.

Вона також додала, що важливо спілкуватися з усіма сторонами, які мають відношення до ситуації, і підкреслила, що США мають вплив завдяки ідеям та владі президента Трампа. Брюс зазначила, що ескалація російських атак є неприйнятною, і президент чітко висловив своє обурення цими діями.

“Щотижня ми отримуємо повідомлення про нові рекорди масштабів російських повітряних атак. Кожна країна прагне досягати рекордів, але не в такому контексті”, – зазначила вона.

Хоча Брюс не стала коментувати деталі розмови Рубіо з Лавровим, вона підкреслила, що це є частиною процесу прийняття рішень, необхідних для зупинки насильства.

“Очевидно, що це частина руху до прийняття рішень щодо того, що необхідно для зупинення цього божевілля”.

Після зустрічі Рубіо висловив розчарування відсутністю гнучкості з боку Росії у питанні завершення війни, розпочатої проти України.

Він зазначив, що стратегія США полягає в залученні всіх сторін до пошуку вирішення конфлікту.

“Я передав те, що сказав президент, і розчарування через відсутність прогресу в мирних переговорах або в шляху вперед. Але це була відверта розмова”, – підкреслив Рубіо.

Держсекретар також зазначив, що в деяких коментарях Лаврова є контекст, на якому