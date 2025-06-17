США засудили ракетно-дронову атаку Росії на Київ 17 червня

Як повідомила на брифінгу речниця Державного департаменту Теммі Брюс у відео на YouTube

Державний департамент США рішуче засудив ракетно-дронову атаку, яку Росія здійснила на Київ у ніч на 17 червня, висловивши щирі співчуття родинам загиблих. Серед жертв цієї трагедії виявився також громадянин Сполучених Штатів Америки.

На брифінгу 17 червня речниця Держдепартаменту Теммі Брюс зазначила:

“Нам відомо про атаку на Київ минулої ночі, яка призвела до численних жертв, включаючи трагічну загибель громадянина США. Ми засуджуємо ці удари та висловлюємо наші глибокі співчуття жертвам та сім’ям постраждалих.” – Теммі Брюс, речниця Державного департаменту США

У ніч на 17 червня Росія здійснила масований ракетно-дроновий удар по Україні, зосередивши основні зусилля на столиці – Києві. Внаслідок цієї атаки постраждало 117 осіб, з яких 14 загинули.

Пожежі та значні пошкодження будівель були зафіксовані у семи районах Києва. Зокрема, у Солом’янському районі було зруйновано гуртожиток Київського авіаційного інституту, а також повністю знищено під’їзд дев’ятиповерхового житлового будинку. Наразі тривають роботи з розбору завалів.

У відповідь на останній обстріл Україна направила запит про скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН для обговорення агресії з боку Росії.