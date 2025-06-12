США попереджають про загрозу на Близькому Сході та евакуюють персонал

Згідно з повідомленням у соціальній мережі X від аккаунта TravelGov Державного департаменту США
Державний департамент США випустив офіційне попередження для своїх громадян, які перебувають або планують відвідати країни Близького Сходу та Північної Африки. У документі підкреслюється зростаюча загроза для іноземців через ескалацію напруженості в цих регіонах.
У повідомленні, розміщеному в соціальній мережі X, Держдепартамент зазначає:
“У зв’язку з підвищенням регіональної напруженості Державний департамент рекомендує громадянам США, які перебувають у Близькому Сході та Північній Африці, бути особливо обережними. Історично, подібні ситуації призводили до перебоїв у подорожах та зростання занепокоєння щодо безпеки американців у цих країнах.”
Крім того, стало відомо, що Сполучені Штати почали організовувати евакуацію другорядного персоналу з кількох об’єктів на Близькому Сході. Зокрема, планується виведення співробітників з посольств США в Іраку, Бахрейні та Кувейті.
Президент США Дональд Трамп у середу прокоментував ситуацію, зазначивши, що виведення персоналу пов’язане з підвищеною небезпекою в регіоні. Він також підкреслив, що Сполучені Штати не дозволять Ірану отримати ядерну зброю.
“Персонал США виводиться з Близького Сходу, тому що це може бути небезпечним місцем.”
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