США попереджають про загрозу на Близькому Сході та евакуюють персонал

Згідно з повідомленням у соціальній мережі X від аккаунта TravelGov Державного департаменту США

Державний департамент США випустив офіційне попередження для своїх громадян, які перебувають або планують відвідати країни Близького Сходу та Північної Африки. У документі підкреслюється зростаюча загроза для іноземців через ескалацію напруженості в цих регіонах.

У повідомленні, розміщеному в соціальній мережі X, Держдепартамент зазначає:

“У зв’язку з підвищенням регіональної напруженості Державний департамент рекомендує громадянам США, які перебувають у Близькому Сході та Північній Африці, бути особливо обережними. Історично, подібні ситуації призводили до перебоїв у подорожах та зростання занепокоєння щодо безпеки американців у цих країнах.”

Крім того, стало відомо, що Сполучені Штати почали організовувати евакуацію другорядного персоналу з кількох об’єктів на Близькому Сході. Зокрема, планується виведення співробітників з посольств США в Іраку, Бахрейні та Кувейті.

Президент США Дональд Трамп у середу прокоментував ситуацію, зазначивши, що виведення персоналу пов’язане з підвищеною небезпекою в регіоні. Він також підкреслив, що Сполучені Штати не дозволять Ірану отримати ядерну зброю.